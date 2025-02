Optimistische Russell verwacht grootse prestaties van Mercedes

George Russell gaat dit jaar op jacht naar een zo goed mogelijk resultaat in de Formule 1. Het gevoel bij Mercedes is positief, al is het nog niet duidelijk waar ze staan. Russell is in ieder geval opgewekt, en hij zich veel goede dingen bij Mercedes.

Mercedes trok gisteren het doek van de nieuwe W16. De livery hadden ze al onthuld tijdens het F1 75 Live-evenement in Londen, maar nu weet de wereld ook hoe deze wagen er verder uitziet. Voor George Russell is de W16 de eerste wagen waarmee hij zal gaan rijden als kopman. Door het vertrek van Lewis Hamilton is hij nu de meest ervaren man binnen het team van Mercedes.

Goed gevoel

Russell heeft in ieder geval een positief gevoel over alles wat hij ziet gebeuren bij Mercedes. De Brit spreekt zich enthousiast uit in een persbericht van Mercedes: "Ik heb het gevoel dat vorig jaar mijn sterkste jaar was in de Formule 1. Het komende seizoen wordt mijn zevende in de Formule 1, en mijn vierde bij het fabrieksteam van Mercedes. Ik werk er hard aan om me elk jaar te verbeteren. Als team zijn we gemotiveerd om ons te verbeteren ten opzichte van vorig jaar. Er heerst een goed gevoel op de fabrieken in Brackley en Brixworth, dus ik heb er zin in om de baan op te gaan."

Antonelli

Russell krijgt met Andrea Kimi Antonelli een onervaren coureur als teamgenoot. Russell zal een richtpunt worden voor Antonelli, en hij heeft er veel zin in om samen te werken: "Het is ook heel erg leuk om met Kimi dit jaar een nieuwe teamgenoot te hebben. Hij is enorm snel en ik denk dat we een goed duo kunnen gaan vormen. Natuurlijk moet hij in zijn eerste seizoen veel gaan leren, maar ik kijk ernaar uit om hem te helpen en het hele team naar voren te duwen."