Gaat Max Verstappen rallyrijden? "Als hij het gaat doen is hij verkocht"

Niet alleen Max Verstappen, maar ook zijn vader Jos Verstappen gaat dit jaar op jacht naar goud. Verstappen senior rijdt dit jaar weer veel rally's, en hij komt steeds beter voor de dag. Jos Verstappen denkt dat zijn zoon het rallyvirus te pakken kan gaan krijgen.

Max Verstappen gaat dit jaar op jacht naar zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1. Hij zal alles gaan geven in zijn jacht op de titel. Zijn vader Jos Verstappen zal hem zoveel mogelijk supporten, maar hij is niet elk raceweekend op de circuits. De voormalig Formule 1-coureur rijdt namelijk ook dit jaar weer rally's. Afgelopen weekend schreef hij de Rally van Haspengouw op zijn naam, en er moeten nog meer successen volgen.

Max de rallycoureur?

Verstappen senior werd tijdens zijn zegetocht in de Belgische rally gevolgd door De Telegraaf. Daar werd hij natuurlijk gevraagd of rallyrijden iets is voor zijn zoon Max. Hij is daar nogal duidelijk over: "Of zo'n rally iets voor Max is? Nee, op dit moment niet. Ik denk ook niet dat hij op dit moment geïnteresseerd is. Maar ik weet zeker dat al hij dit gaat doen, dan is hij verkocht."

Nauwelijks politiek

Jos Verstappen voelt zich in ieder geval thuis in de rallywereld. Hij geniet van deze rustige wereld waar er veel respect is: "In deze wereld is er geen gezeur met de pers, dat is allemaal heel erg minimaal. Er is ook nauwelijks politiek. Het is gewoon erg leuk. De opzet voor zo'n wedstrijd vind ik ook mooi. Je hebt telkens een proef en moet je daarna weer opladen. Op deze manier heb ik op zo'n twaalf keer per dag een adrenalinekick. In de Formule 1 heb je dat eigenlijk maar één keer, vlak voor de start. Dat maakt dit zo mooi. En je weet niet wat je tegenkomt. We hebben eerder in de week getest toen het kurkdroog was, nu was het zeiknat en heel glad."