Opgelet: Verstappen maakt vandaag eerste meters in RB21

Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat deze week officieus van start met de wintertest in Bahrein. Een aantal teams komen echter al eerder in actie op het circuit van Sakhir. Vandaag maakt de RB21 van Red Bull zijn debuut, en dat is het eerste hoogtepunt van het jaar voor Max Verstappen.

Verstappen zal vandaag voor het eerst in actie komen in zijn nieuwe auto. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen kruipt vandaag achter het stuur van zijn nieuwe Red Bull-bolide op het circuit van Sakhir in Bahrein. Op dit circuit wordt er vanaf morgen de testweek verreden. In de voorgaande jaren werkte Red Bull een shakedown op het circuit van Silverstone, maar nu hebben ze ervoor gekozen om dat in het Midden-Oosten te doen.

Kinderziektes

Voor alle teams is een shakedown zeer belangrijk. Ze mogen slechts 200 kilometer in totaal rijden, en ze moeten gebruikmaken van speciale banden. Toch is het belangrijk, aangezien ze een aantal kinderziektes kunnen ontdekken en oplossen. Daarnaast is het voor de coureurs de manier om echt kennis te maken met hun nieuwe wagen. Het is een perfecte voorbereiding op de testweek die in de komende dagen wordt verreden.

Mogelijke risico's

Het organiseren van een shakedown in Bahrein kan ook een risico met zich meebrengen. Mocht er iets misgaan, dan kunnen er minder snel oplossingen worden ingevlogen. Het circuit van Silverstone ligt dicht bij het hoofdkantoor van Red Bull in Milton Keynes. Red Bull is niet het enige team dat deze week de baan is opgegaan voor een shakedown. Onder meer Aston Martin en Alpine zijn al op het asfalt gespot. Ook het team van Mercedes komt de baan op, ze zullen dat vandaag dus samendoen met onder meer Red Bull. Alle teams mogen in totaal twee filmdagen per jaar houden, dus ze moeten goed kijken wanneer ze deze dag inzetten.