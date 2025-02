Mercedes onthult vandaag gloednieuwe titeluitdager

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat voor de deur. Deze week werken de teams de wintertest af op het circuit van Bahrein. Voor het team van Mercedes is het echter vandaag al een bijzondere dag, want ze laten de eerste foto's zien van hun nieuwe wagen.

Alle teams onthulden vorige week hun nieuwe livery tijdens een speciaal evenement in de O2 Arena in Londen. Ze lieten hier dus alleen hun nieuwe kleuren zien, het ging nadrukkelijk niet over hun nieuwe auto's. Een aantal teams hebben ervoor gekozen om hun nieuwe auto op een ander moment te onthullen. Haas, Racing Bulls, Ferrari, McLaren en Williams zijn de baan al op gegaan voor een shakedown, en vandaag volgt er weer een onthulling.

Livery

Mercedes zal vandaag namelijk het doek gaan trekken van de nieuwe auto. De Duitse renstal kondigde vorige maand aan dat ze vandaag de nieuwe W16 aan de wereld gaan tonen. Hoe laat dit gaat gebeuren, en wat ze precies gaan laten zien is nog zeer onduidelijk. De kans is groot dat ze slechts een paar renders gaan delen van de nieuwe auto, waarvan de livery al wel bekend is.

Shakedown

De W16 is dit jaar weer zwart met zilver. De kleurstelling is niet veel veranderd ten opzichte van vorig jaar, en op de foto's die vandaag worden gedeeld zijn deze kleuren weer te zien. Morgen zal de wereld voor het eerst echt kennismaken met de nieuwe Mercedes. Het team zal dan namelijk een shakedown gaan verrichten op het circuit van Bahrein, waar later deze week de shakedown plaatsvindt. George Russell en Andrea Kimi Antonelli zijn dit jaar de coureurs van Mercedes, en ze azen op successen. Voor Antonelli wordt het zijn eerste seizoen in de koningsklasse van de autosport, en hij zal deze week dan ook veelvuldig in de spotlights komen te staan.