Verstappen verklaart veelgehoorde theorie tot onzin

De Formule 1-teams staan voor een duivels dilemma. Leggen ze de focus dit jaar volledig op dit seizoen, of focussen ze zich meer op de nieuwe regels van 2026. Volgens Max Verstappen zijn al deze twijfels onzin, en hij wijst naar eerdere successen van zijn team Red Bull.

De Formule 1 staat aan de vooravond van een grote verandering. Vanaf 2026 gaan er nieuwe regels gelden in de koningsklasse van de autosport. Sommige teams willen zich focussen op deze nieuwe regels, en zullen hun resources en budgetten dan ook meer gaan gebruiken voor 2026. Voor de topteams wordt dit lastig, want ze willen ook dit jaar kunnen schitteren in de Formule 1.

Onzin

Ook bij Red Bull is men bezig met dit vraagstuk. Dit jaar willen ze hard gaan terugslaan na een teleurstellend 2024, maar ze willen ook in 2026 direct kunnen toeslaan. Regerend wereldkampioen Max Verstappen haalt deze verhalen onderuit, hij stelde tegenover de internationale media dat Red Bull al heeft bewezen dat het onzin is, en dat er gewoon kan worden gejaagd op succes: "In 2021 hebben we de auto ook doorontwikkeld tot het laatst, en in 2022 waren we ook heel goed."

Goede basis

Verstappen won in 2022 zijn tweede wereldtitel, en hij was in dat jaar een klasse apart. Red Bull had in dat seizoen een auto gebouwd die veel beter was dan de wagens van de concurrentie. De Nederlander stelt dat er nog veel meer factoren een rol spelen in de jacht op succes: "Als je een goede auto hebt, en een goede basis hebt en je geen rare of foute dingen doet, dan zal je wel een goed seizoen hebben. Met alles wat wij hebben meegemaakt vorig jaar, kan je nog steeds de wereldtitel gaan pakken. Dus het moet gewoon een goede basis hebben."