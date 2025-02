Slecht nieuws voor Hamilton: "Twijfel of het goed gaat lopen"

Lewis Hamilton gaat deze week voor het eerst de baan op als Ferrari-coureur in een officiële F1-sessie. De verwachtingen zijn hoog, en sommigen denken dat Hamilton een gooi naar de titel kan gaan doen. Christian Danner heeft daar echter zijn twijfels over.

Hamilton nam vorig jaar een dapper besluit. Hij tekende een contract bij Ferrari, en vanaf dit jaar mag hij zich officieel coureur van het Italiaanse team noemen. Hamilton oogt frisser dan in zijn laatste jaar bij Mercedes, en hij lijkt ook gretiger te zijn voor succes. Hamilton droomt van zijn achtste wereldtitel, en bij Ferrari wil hij deze recordtitel gaan pakken. Een aantal kenners denken dat dit ook kan gaan gebeuren.

Twijfels over kansen

Christian Danner maakt geen onderdeel uit van deze groep kenners. De oud-coureur verwacht dat Hamilton het zwaar gaat krijgen, zo legt hij uit in een interview met Motorsportmagazin: "Ik heb er echt mijn twijfels over of het daar goed gaat lopen. Je weet ook niet hoe superieur de auto gaat zijn natuurlijk. Aan het begin van zijn tijd bij Mercedes was dat verschil heel groot. Dat gaat nu niet zo zijn bij Ferrari. Het gaat echt krap worden in de strijd om de wereldtitel, zowel intern met Leclerc als met alle anderen."

Danner ziet het dan ook niet gebeuren dat Hamilton met speels gemak wereldkampioen gaat worden in het komende seizoen. De oud-coureur en huidig RTL-commentator gaat verder met zijn verhaal, en hij blijft zeer kritisch: "Hij zal niet zomaar fluitend wereldkampioen worden. Kijk bijvoorbeeld naar Michael Schumacher bij Ferrari, toen duurde het ook twee tot drie jaar. Hij had uiteindelijk een geweldig technisch team om zich heen en hij had in elk aspect echt een superieure auto. Dat zijn wel belangrijke factoren, dus ik heb mijn twijfels over hoe dat zal gaan."