Alonso denkt dat Aston Martin topteams kan aanvallen

Fernando Alonso droomt nog altijd van een derde wereldtitel in de Formule 1. De kans is klein dat dit dit jaar gaat gebeuren, maar Alonso ziet wel veel hoopgevende signalen. De Spaanse Aston Martin-coureur denkt dat het team snel het gat kan verkleinen met de top.

Aston Martin eindigde vorig jaar op de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap. De Britse renstal kon de strijd niet aangaan met McLaren, Ferrari, Red Bull Racing en Mercedes. Het in Silverstone gevestigde team is ambitieus, en bij de ambities horen ook resultaten. De vijfde plaats van vorig jaar voldeed niet aan de verwachtingen, dus dit jaar willen ze echt gaan toeslaan.

Grote stap zetten

Aston Martin onthulde gisteren de nieuwe AMR25. Fernando Alonso is de grote ster van het team, en hij laat aan BBC Sport weten wat zijn verwachtingen zijn voor het komende seizoen. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen klinkt hoopvol: "We denken dat we snel het gat weer dicht kunnen rijden. We hebben vorig jaar veel geleerd. In de tweede helft van het jaar werden er veel experimenten uitgevoerd om meer dingen te kunnen leren voor de auto voor 2025."

Grote veranderingen

Achter de schermen is er veel veranderd bij het team van Aston Martin. Ze openden een nieuwe campus in Silverstone, en ze trokken met Adrian Newey en Enrico Cardile een aantal grote technische namen aan. Alle ontwikkelingen geven Alonso een goed gevoel: "De simulator heeft een update gehad, waardoor we veel tijd hebben kunnen doorbrengen in de sim om de auto iets preciezer te ontwikkelen dan in de afgelopen seizoenen." Naast de simulator ziet Alonso nog meer mooie dingen: "We hebben nieuwe tools, een nieuwe organisatie en nieuwe mensen in dienst die een aantal van onze zwaktes van vorig jaar kunnen tackelen. We beginnen het seizoen dus op een veel betere positie."