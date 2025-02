Aston Martin trekt doek van gloednieuwe AMR25

Het team van Aston Martin heeft het doek getrokken van de nieuwe AMR25. De livery hadden ze vorige week al onthuld tijdens het F1 75 Live-evenement in Londen, en nu hebben ze ook de look van de auto zelf gedeeld. Met deze wagen willen ze de aanval openen op de topteams.

Aston Martin eindigde vorig jaar op grote afstand op de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap. De teams van Ferrari, McLaren, Red Bull Racing en Mercedes waren simpelweg te snel. Voor de komende jaren hebben ze hun slag al geslagen door Adrian Newey en Enrico Cardile binnen te halen. Daarnaast gaan ze vanaf volgend jaar rijden met krachtbronnen van Honda, waardoor ze een officieel fabrieksteam worden.

Groen

Aston Martin presenteerde hun nieuwe livery vorige week in Londen. Tijdens het F1 75 Live-evenement betraden Fernando Alonso en Lance Stroll de O2 Arena alsof ze geheim agenten waren. In de stijl van James Bond werd de nieuwe livery aan het publiek getoond. De AMR25 is nog steeds British Racing Green, en de sponsorstickers van titelsponsor Aramco zijn weer duidelijk zichtbaar. Ze krijgen nog meer Saoedische centen, want ze hebben de deal met Ma'aden ook uitgebreid.

Newey

De AMR25 is de eerste wagen onder het bewind van Andy Cowell. De Brit werd aangesteld als de nieuwe teambaas, en hij zal dit gaan combineren met zijn rol als CEO. Mike Krack is aan de kant geschoven en hij heeft een andere rol gekregen binnen het team. De AMR25 wordt de eerste wagen waar Adrian Newey een invloed op zal hebben. De topontwerper gaat volgende maand officieel aan de slag bij Aston Martin. Met Newey aan boord hoopt Aston Martin coureurs Lance Stroll en Fernando Alonso te kunnen helpen richting nieuwe successen. De ambities zijn groot, en de AMR25 moet voor nieuwe podiumplaatsen, en misschien wel meer, gaan zorgen.