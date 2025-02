Interne strijd kan voor vuurwerk zorgen bij McLaren

Het team van McLaren geldt als de grote favoriet voor het komende Formule 1-seizoen. Coureurs Lando Norris en Oscar Piastri krijgen gelijke kansen, net als vorig jaar. Juan Pablo Montoya denkt dat dit voor onrust binnen het team kan gaan zorgen.

Piastri en Norris mochten vorig jaar met elkaar vechten, maar ze moesten zich wel aan de zogenaamde 'Papaja Rules' houden. Het was de bedoeling dat ze zich netjes zouden gedragen in onderlinge duels, maar het zorgde er wel voor dat ze punten van elkaar afsnoepten. Voor aankomend seizoen is het nog onduidelijk wie de titelfavoriet is, al hebben beide coureurs uitgesproken dat ze voor goud gaan.

Eerlijk zijn voor de coureurs

Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya verwacht vuurwerk tussen de twee coureurs. De Colombiaan laat aan OnlineCasino weten hoe hij verwacht dat het duel in eerste instantie zal verlopen: "Ze zullen er eerst vrij relaxed mee omgaan. Ik denk dat McLaren heel duidelijk zal zijn over het feit dat ze iets meer respect moeten tonen, wie er ook een voorsprong heeft. Ze willen eerlijk zijn voor beide coureurs, maar ik denk dat ze begrijpen dat ze geen punten kunnen weggooien als ze tegen elkaar racen."

Vuurwerk

Montoya denkt dat het later in het seizoen echter onrustig kan worden bij het team van McLaren. De Colombiaan verwacht vuurwerk tussen Norris en Piastri als ze voor de titel gaan strijden, en daar is hij duidelijk over: "Lando en Oscar staan er allebei goed voor, en ik denk dat ze eerlijk genoeg zijn tegen elkaar. Maar ik denk wel dat het aan het einde van het jaar lelijk kan worden als ze een grote voorsprong hebben en ze tegen elkaar gaan racen voor het kampioenschap. Anders denk ik dat ze echt gelijke kansen hebben. McLaren heeft waarschijnlijk wel het beste werk geleverd om beide coureurs tevreden te houden."