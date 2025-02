FIA komt met officieel statement over uitfluiten Verstappen

Het team van Red Bull Racing kende afgelopen week geen fijn presentatie tijdens het F1 75 Live-evenement. Teambaas Christian Horner en Max Verstappen werden uitgefloten door de aanwezige fans. Autosportfederatie FIA spreekt nu hun steun uit voor Red Bull en Verstappen.

Voor het eerste in de geschiedenis van de Formule 1 presenteerden alle teams tegelijkertijd hun nieuwe liveries. In de O2 Arena werd het F1 75 Live-evenement georganiseerd. Het was een grote show vol met optredens en spectaculaire presentaties. Toen Red Bull aan de beurt was en teambaas Horner het woord nam, klonk er boegeroep vanaf de tribunes. Datzelfde gebeurde toen Verstappen in beeld verscheen met de nieuwe RB21.

Cultuur van respect

Het moment zorgde voor veel ophef, want veel mensen zijn van mening dat hier geen plaats voor is in de Formule 1. Ook autosportfederatie FIA is kritisch. Een woordvoerder laat een statement weten hoe ze erover denken, hij wordt geciteerd door De Telegraaf: "Grote rivaliteiten in de geschiedenis van de sport hebben aan een opwindende ervaring voor de fans bijgedragen. Maar wat de sport op alle niveaus ondersteunt, is een cultuur van respect. Daarom was het teleurstellend om de reactie van de fans te horen richting Verstappen en Horner. Max en Christian hebben allebei een grote bijdrage geleverd aan de sport, waar ze van houden. Dat mogen we in het komende seizoen niet uit het oog verliezen."

Campagnes

De FIA doet er alles aan om dit soort zaken uit de autosport te weren. Ze wijzen dan ook naar hun initiatieven: "Als onderdeel van de toewijding van de FIA om de integriteit van de sport te beschermen, leiden we een coalitie die online misbruik in de sport aanpakt. Dat doen we onder de vlag van onze campagne United Against Online Abuse. We staan achter onze deelnemers, officials, vrijwilligers en fans om ons te verenigen tegen deze groeiende dreiging. We dringen er bij de sportgemeenschap op aan om hun acties, zowel online als offline, te overwegen."