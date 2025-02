Uitgefloten Verstappen weigert naar volgend F1-event in Londen te gaan

Max Verstappen trok afgelopen week het doek van de nieuwe livery van Red Bull. Hij deed dit tijdens het spectaculaire F1 75 Live-evenement in Londen. Verstappen werd echter uitgefloten, en volgens zijn vader Jos heeft hij geen zin om aanwezig te zijn bij een nieuwe editie in de Britse hoofdstad.

Alle tien de Formule 1-teams waren afgelopen dinsdag aanwezig in de O2 Arena in Londen. Tijdens het F1 75 Live-evenement onthulden alle teams hun nieuwe livery, en verschenen alle teams op het podium. Toen Red Bull op het podium verscheen, reageerde het publiek koeltjes. Teambaas Christian Horner werd uitgefloten, en even later klonk er ook boegeroep toen Verstappen op het toneel verscheen.

Teleurstelling

Dit gedrag van de fans zorgde direct voor ophef. Ook Jos Verstappen kan zich er niet in vinden, zo stelt hij in gesprek met RaceXpress: "Op zich vond ik de opzet wel redelijk, alleen vond ik het beschamend wat daar gebeurde bij Red Bull Racing." Verstappen senior ergerde zich aan het publiek: "Dat Horner zou uitgejouwd werd, en dat Max zou uitgejouwd werd. Kijk, dan doe je het voor de Formule 1, ben je daar voor de sport en dan word je uitgejouwd door het publiek. Ik vind dat niet kunnen."

Jos Verstappen denkt wel te weten waarom het publiek zijn zoon uitfloot. Hij legt het uit als hij verder gaat met zijn verhaal: "Ik snap het wel, want Max is de enige die de Engelsen het vuur aan de schenen legt en precies zegt waar het op staat. Maar ik vind het niet kunnen, het is echt een teleurstelling wat daar gebeurde."

Verstappen slaat volgende editie over

Het is nog niet duidelijk of dit soort evenementen vaker gaan plaatsvinden. Als het nog een keertje wordt georganiseerd, dan is de kans klein dat Max Verstappen erbij is, zo stelt Jos: "Nee, Max heeft daar geen zin in., om zo uitgejouwd te worden voor 25.000 mensen. Hij zegt: 'Als dit volgend jaar in Engeland is, dan zien ze mij zeker niet'. En ik geef hem groot gelijk. Je bent daar om de sport te promoten, en de nieuwe kleuren van de auto's tentoon te stellen, maar als ze zo tekeer gaan is het de vraag wat je daar nog moet doen. Hij moet zich klaarmaken om daar naartoe te gaan, en dan word je zo uitgejouwd. Ik denk dat ze daar goed naar moeten kijken, want dit hoort niet bij de sport."