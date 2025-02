Red Bull laat megatalent eerste officiële F1-meters maken

Red Bull lijkt weer een groot talent klaar te stomen voor de Formule 1. Het gaat om Arvid Lindblad, die in de wintermaanden zijn superlicentie behaalde. Lindblad zit niet stil en was afgelopen week zelfs op het circuit te vinden in een Formule 1-auto van Racing Bulls.

Red Bull heeft in de afgelopen jaren veel grote namen naar de Formule 1 gebracht. Max Verstappen, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz en Alexander Albon zijn allemaal voorbeelden van de successen van het Red Bull Junior Team. Bij de Oostenrijkers denken ze nu weer een grootheid voor de toekomst in huis te hebben met Arvid Lindblad. De Brit is nog maar zeventien jaar oud, maar hij kan de Formule 1 al ruiken.

Nieuw-Zeeland

Lindblad gaat aankomend seizoen in de Formule 2 rijden, maar een superlicentie heeft hij al op zak. Hij werd door Red Bull in de winter gestald in het Formula Regional Oceania Championship. Op de Nieuw-Zeelandse circuits was hij oppermachtig, en hij schreef het kampioenschap op zijn naam. Dit leverde hem genoeg punten op voor een superlicentie, het rijbewijs voor de Formule 1.

TPC-test

Het moge dus wel duidelijk zijn dat Red Bull Lindblad aan het klaarstomen is voor het echte werk. Volgens PlanetF1 heeft Lindblad afgelopen week een extra grote stap gezet in zijn ontwikkeling. Op het circuit van Imola werkte hij namelijk zijn eerste TPC-test af namens Racing Bulls. Red Bulls zusterrenstal had een AlphaTauri AT04 uit 2023 voor hem geprepareerd, en hiermee kon hij voor het eerst kennismaken met de huidige generatie Formule 1-wagens. De kans is aanwezig dat dit een opstapje is naar een deelname aan een vrije training. De FIA heeft vorig jaar de regels aangepast, waardoor 17-jarige coureurs ook een superlicentie mogen krijgen. Een minderjarige coureur mag namelijk deelnemen aan een F1-sessie als is gebleken dat het een uitzonderlijk talent is.