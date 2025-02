Norris voorspelt grote verrassingen voor aankomend seizoen

Het aankomende Formule 1-seizoen wordt volgens velen zeer spannend. Het is de verwachting dat de teams veel dichter bij elkaar gaan komen. Lando Norris houdt er zelfs rekening mee dat er meerdere verrassende winnaars zijn zullen in het komende seizoen.

Norris eindigde vorig jaar op de tweede plaats in het wereldkampioenschap. Max Verstappen bleek te sterk, maar Norris bezorgde zijn team McLaren wel de constructeurstitel. Het was enigszins verrassend, want McLaren werd voorafgaand het seizoen zeker niet gezien als één van de favorieten. Bij aanvang van het nieuwe seizoen zijn ze dat dus wel, en de vraag is nu of er een ander team in de voetsporen van McLaren gaat treden.

Spannend

Norris zelf denkt dat het een leuk seizoen vol verrassingen gaat worden. Het is geen gezellige voorspelling van de Brit, want in gesprek met Motorsport.com komt hij met tekst en uitleg: "Iedereen in de Formule 1 verwacht dat het spannender gaat worden in 2025. Elke keer dat de regels niet veranderen komt het dichter en dichter bij elkaar. Dat is hoe het altijd heeft uitgepakt." Een goed voorbeeld hiervan is 2021, toen de regels stabiel bleven en de spanning groter dan ooit was.

Verrassende namen

Norris zag vorig jaar al veel spanning ontstaan: "Het was eind vorig seizoen al behoorlijk spannend, en je zag dat het middenveld steeds sneller naderde. Ik verwacht dat dit bij het ingaan van het nieuwe seizoen nog meer het geval zal zijn. Je zult waarschijnlijk andere winnaars zien dan McLaren, Mercedes, Ferrari of Red Bull. Dat is heel goed voor de Formule 1, maar ook voor de fans. Ik denk dat het niet alleen maar de gebruikelijke namen zullen zijn. Het wordt dit jaar een beetje anders. Misschien niet direct vanaf het begin, maar zeker wel gedurende het seizoen zullen we gaan zien dat het een klein beetje meer door elkaar zal worden geschut."