"Strijdlustige Leclerc wil titel afpakken van Verstappen."

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat op het punt van beginnen. Volgende week worden de wintertests verreden, en volgende maand wordt het seizoen afgetrapt in Australië. Charles Leclerc is hoopvol, en hij gaat dit jaar vol voor zijn eerste wereldtitel in de koningsklasse.

Veel kenners verwachten een extreem spannend Formule 1-seizoen. De regels blijven stabiel, en dat betekent dat de verschillen alleen maar kleiner zullen worden. De topteams van McLaren, Ferrari, Red Bull en Mercedes zullen dat nóg dichter bij elkaar komen. Vooral bij Ferrari ruiken ze hun kans, ze sloten 2024 met een goed gevoel af en met Lewis Hamilton hebben ze een nieuwe ster in huis gehaald. Maar Charles Leclerc laat zich niet zomaar aan de kant zetten, hij aast op de titel van Max Verstappen.

Dromen van de titel

De Monegask gaat namelijk ook voor goud. Na de shakedown op Fiorano sprak hij zich uit bij de Italiaanse tak van Sky Sports: "Mijn verlangen om kampioen te worden is altijd hetzelfde geweest. Ik ben dol op wat ik doe, ik ben dol op Ferrari en ik wil winnen met Ferrari. De titel winnen in het rood zou ongelooflijk zijn. Ik doe er alles aan om dit zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen, en hopelijk is dat dit jaar. We hebben echt goed gewerkt. Niet alleen ik, maar het hele team. Ze hebben er hard voor gewerkt om ervoor te zorgen dat we zo gereed mogelijk arriveren bij de eerste test. We hebben veel in de sim gezeten en veel gereden. Het was een goede voorbereiding voor die eerste dag en de wintertest."

Teleurstelling

Ferrari werd vorig jaar al tweede in het constructeurskampioenschap, en nu kijken ze bij het Britse team omhoog. Leclerc hoopt dat hij een auto heeft waarmee hij kan winnen: "Vorig jaar eindigden we op die tweede plaats in het constructeurskampioenschap, en daar was ik heel teleurgesteld mee. Het doel is nu om te winnen, dat is altijd het doel voor Ferrari. Als je in het rood rijdt, moet winnen je doel zijn. Natuurlijk zou ik teleurgesteld zijn als we niet die twee titels veroveren, maar we zullen er alles aan doen om te winnen."