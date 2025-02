Nog meer kritiek voor FIA: Ook Piastri kraakt nieuwe regels

De nieuwe regels van de FIA hebben tot de nodige onrust geleid in de Formule 1. Ze gaan strengere straffen uitdelen voor wangedrag, en daarmee willen ze ook het taalgebruik van de coureurs gaan aanpakken. Veel coureurs zijn kritisch, en dat geldt ook voor Oscar Piastri.

Het is geen geheim dat FIA-president Mohammed Ben Sulayem geen fan is van scheldwoorden. Ben Sulayem sprak zich vorig jaar al zeer kritisch uit over het taalgebruik van de coureurs, waarna Max Verstappen een taakstraf kreeg voor het gebruiken van het woordje 'fucked'. Dit jaar worden er waarschijnlijk geen taakstraffen uitgedeeld, maar kunnen coureurs torenhoge boetes en mogelijke schorsingen ontvangen. Daarnaast bestaat er ook de mogelijkheid dat ze WK-punten gaan verliezen.

Politiek correct

Veel coureurs hebben kritisch gereageerd op deze opvallende nieuwe regels. Dat geldt ook voor Oscar Piastri, want in gesprek met de internationale media is hij duidelijk: "Het is nu natuurlijk een populair verhaal. Ik denk dat sommige sentimenten op dit moment wat sterk zijn. Ik denk daarnaast ook dat het een goed idee is om niet te vloeken als dat niet nodig is. Maar zeker in de auto, als we in de zone zitten, gaan we natuurlijk dingen zeggen in het heetst van de strijd, en dat is waarschijnlijk niet politiek correct."

Rolmodellen

Piastri kan zich wel voorstellen dat de coureurs zich naast de baan wat netter moeten uitspreken. De Australische McLaren-coureur legt het verschil uit als hij verder gaat met zijn betoog: "Als je uit die situatie bent, dan zijn wij de rolmodellen. We moeten ook een voorbeeld stellen. Maar of daar nu een hoge geldboete voor nodig is om ons daar aan te herinneren... Ik denk dat het genoeg is om erover te praten. Ik zie het op beide manieren en ik ga zelf proberen om mezelf rustig te houden."