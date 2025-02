Red Bull geeft Verstappen belangrijke eerste testdag

Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat aankomende week officieus van start met de testweek in Bahrein. Voor de teams is dit het eerste moment om echt goed kennis te maken met de nieuwe auto. Red Bull heeft besloten om Max Verstappen anderhalve dag te laten rijden.

Voor de start van het nieuwe seizoen krijgen de teams slechts drie testdagen waar ze hun auto kunnen leren kennen. Aankomende week vinden die testdagen plaats op het circuit van Sakhir in Bahrein. Aangezien elk team slechts één auto in mag zetten, moeten ze een goede verdeling maken tussen de coureurs. Bij Red Bull kiezen ze er dus voor om de coureurs allebei anderhalve dag te laten rijden.

Schema

Max Verstappen mag op woensdag 26 februari de testweek gaan aftrappen namens Red Bull, zo meldt De Telegraaf. Hij neemt de ochtendsessie voor zijn rekening, waarna hij in de middag vanaf de zijlijn mag toekijken hoe zijn nieuwe teamgenoot Liam Lawson rondjes gaat draaien in de nieuwe RB21. Op donderdag 27 februari komt Lawson niet in actie, want Red Bull heeft besloten om Verstappen de hele dag achter het stuur te zetten.

Belangrijke filmdag

Dit betekent dus ook dat Verstappen op de derde en laatste testdag niet hoeft te rijden. Op vrijdag 28 februari is het dan de beurt aan Lawson. Verstappen zal zich echter niet hoeven vervelen, hij moet aanwezig zijn bij allerlei mediaverplichtingen, en waarschijnlijk zal hij ook moeten opdraven bij marketingzaken. Verstappen komt aankomende week nog een extra dag in actie in de RB21. Red Bull organiseert namelijk ook nog een filmdag, waardoor Verstappen ook op dinsdag in actie zal komen in Bahrein. Veel nuttige data kan hij hier echter niet gaan verzamelen, want een team mag op een filmdag slechts 200 kilometer rijden. Daarnaast moeten ze gebruikmaken van speciale banden van bandenleverancier Pirelli.