Horner bang dat Hamilton weer in strijd om wereldtitel meedoet

Lewis Hamilton gaat dit jaar bij Ferrari op jacht naar zijn achtste wereldtitel. De Brit lijkt herboren, en het is de vraag of zijn prestaties ook weer beter gaan worden. Christian Horner ziet hem als een outsider voor de titel.

Hamilton verliet afgelopen winter na elf jaar het team van Mercedes. Bij het Duitse team boekte hij veel successen en wist hij de recordboeken te herschrijven. Toch durft hij nu de stap naar Ferrari te zetten, en dat levert hem veel complimenten op. Hamilton oogde in de afgelopen weken fris, veel frisser dan in zijn laatste maanden bij Mercedes. Eind vorig jaar maakte hij vaak een uitgebluste indruk.

Zelfvertrouwen

Bij Red Bull houden ze rekening met een sterke Hamilton. Red Bull-teambaas Christian Horner sluit niet uit dat Hamilton een titelrivaal kan worden, zo stelt hij bij de internationale media: "Ik denk dat als hij een goede start maakt, hij het team achter zich krijgt en zijn zelfvertrouwen weet terug te vinden en zijn energie kwijt kan, dat we hem dan echt kunnen gaan zien als kanshebber voor dit wereldkampioenschap."

Belangrijke kanttekening

Her is volgens Horner wel belangrijk dat Hamilton zijn zelfvertrouwen echt gaat terugvinden. De Red Bull-teambaas denk dat het anders nogal lastig kan gaan worden voor zijn landgenoot in dienst van Ferrari. Horner gaat verder met zijn verhaal: "Ik denk dat veel zal afhangen van hoe hij in het begin zal gaan samenwerken met het team van Ferrari. We weten allemaal waartoe Lewis in staat is als hij weer zelfvertrouwen weet te krijgen in een nieuwe omgeving. Als dat lukt, dan denk ik zeker dat hij een rol van betekenis kan gaan spelen in het aankomende seizoen." Red Bull verdedigt dit jaar de wereldtitel van Max Verstappen, de Nederlander vocht in 2021 al een hels titelduel uit met Hamilton.