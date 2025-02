Horner begrijpt FIA niet: "Waarom pas vanaf race negen?"

De doorbuigende vleugels zijn al maanden het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Later dit jaar worden deze regels strenger gecontroleerd, maar Christian Horner plaatst vraagtekens bij de snelheid hiervan. Hij vindt dat er te laat wordt ingegrepen.

Het team van Red Bull Racing is altijd zeer kritisch geweest op de flexiwings. Vorig jaar trokken ze meerdere keren aan de bel bij de FIA, omdat ze vonden dat de concurrentie met mogelijk illegale vleugels reed. De FIA wilde niet ingrijpen, maar daar kwam begin dit jaar verandering in. Vanaf de eerste race van het seizoen wordt er strenger gecontroleerd bij de achtervleugels, en vanaf de Spaanse Grand Prix wordt er ook streng gekeken naar de voorvleugels.

Race negen

Red Bull-teambaas Christian Horner is blij dat de FIA eindelijk heeft besloten om in te grijpen. De Brit is daar tevreden mee, maar ik gesprek met de internationale media wijst hij wel naar een ander punt: "Ik denk dat het goed is dat ze het hebben aangepakt. Er is namelijk duidelijk iets veranderd bij de achtervleugels. Maar de voorvleugels worden pas vanaf de negende race vervangen. Waarom pas bij die negende race?"

Grote verschillen

Horner vreest dat er door deze keuze grote verschillen kunnen gaan ontstaan tussen de verschillende teams. De Britse teambaas is er duidelijk over als hij verder gaat met zijn verhaal: "Ik weet het niet, maar het is wat het is. Het is wel voor alle teams hetzelfde. Het betekent gewoon dat je voor race negen en na race negen te maken gaat krijgen met verschillende problemen, die onvermijdelijk voor hoge kosten zullen gaan zorgen." Horner doelt hier op het feit dat sommige teams na de negende race vleugels gaan vervangen. Er is immers veel geïnvesteerd in de vleugels, en het feit dat ze nu in de ban worden gedaan kan voor kosten zorgen.