"Ferrari juicht strenge controles van FIA toe"

Autosportfederatie FIA heeft tijdens de wintermaanden een aantal opvallende regels gewijzigd. Ze hebben besloten dat ze strenger gaan controleren op de vleugels. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur vindt dat een goede zaak en hij juicht deze strenge regels dan ook toe.

De doorbuigende vleugels waren vorig jaar een hot item in de Formule 1. Vooral het team van McLaren maakte gebruik van de zogenaamde flexiwings. In Azerbeidzjan reden ze met een achtervleugel die voor een soort mini DRS-effect zorgde, en de FIA vroeg ze deze vleugel niet meer te gebruiken. Ook hun voorvleugel boog door, maar hier wilde de FIA in eerste instantie niet ingrijpen.

In de afgelopen weken werd echter duidelijk dat ze wél gaan ingrijpen. Vanaf Australië wordt er strenger gecontroleerd op de achtervleugels, en vanaf het raceweekend in Spanje worden er ook strengere controles uitgevoerd bij de voorvleugels.

Duidelijkheid

Bij het team van Ferrari zijn ze groot voorstander van deze nieuwe regels. Teambaas Frédéric Vasseur reageert duidelijk bij AutoRacer: "Voor mij is dit geen probleem, het is goed om duidelijkheid te hebben. We kunnen het hebben over de timing, aangezien de regels pas na de Grand Prix van Monaco ingaan. Maar uiteindelijk denk ik dat dit een eerlijke maatregel is."

Ergst mogelijke scenario

Volgens Vasseur is het vooral van belang dat de teams voor de start van het seizoen weten wat ze te wachten staat. Hij gaat verder met zijn verhaal: "Het ergst mogelijke scenario was geweest dat we aan het seizoen begonnen waren en dat er na twee races een technische richtlijn zou worden uitgevaardigd waardoor we wat moesten veranderen. Dat zou veel lastiger zijn geweest om te managen, maar nu weten we allemaal wat ons te doen staat. Ik zou daaraan willen toevoegen dat een update voor de voorvleugel al op de planning staat. Nu weten we dat dit gedaan moet worden voor het weekend in Barcelona."