Horner spreekt harde woorden van Newey tegen

Het team van Red Bull Racing gaat dit jaar op jacht naar sportieve revanche in de Formule 1. Vorig jaar vielen ze ver terug, en volgens Adrian Newey kwamen de problemen veel eerder aan het licht. Christian Horner heeft een andere mening dan Newey.

Newey kondigde vorig jaar zijn vertrek bij Red Bull Racing aan. Hij stapte over naar Aston Martin, en hij keek recent met Auto, Motor und Sport terug op zijn Red Bull-periode. Newey was niet verbaasd door de terugval van Red Bull, want hij stelde dat de problemen veel eerder zichtbaar waren. De topontwerper stelde dat de problemen van 2024 eind 2023 al waren ontstaan, maar dat Max Verstappen hier weinig problemen mee had.

Newey

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft ook een mening over de terugval van zijn team. De Brit werd geconfronteerd met de woorden van Newey, en hij wordt geciteerd door The Independent: "Ik weet het niet, ik heb die reacties niet gezien. Maar ik denk dat de problemen veel dieper liggen dan alleen in het afgelopen jaar. Als je heel diep in de data gaat graven, dan denk ik dat het veel eerder is begonnen. Zeker al gedurende 2023. Ik denk dat het een kwestie was van het ontrafelen ervan om te begrijpen wat de bijdragende factoren waren aan de prestaties met pieken en dalen. Daar hebben ze heel hard aan gewerkt om dat te begrijpen en aan te pakken."

Positieve winter

Horner leeft met een goed gevoel toe naar het nieuwe seizoen. De Brit wil nog niet te vroeg juichen, maar hij klinkt wel positief: "Het team heeft heel hard gewerkt in de winter en gekeken naar wat de problemen van de RB20 waren. Ik denk dat we een goede winter achter de rug hebben. Het team heeft zo ontzettend hard gewerkt. Volgende week gaan we de eerste indicatie krijgen of we de problemen hebben weten op te lossen. Dat lukte al tijdens het gedeelte van eind vorig jaar. We gaan zien of het gelukt is om nog een stapje verder te komen tijdens de eerste races."