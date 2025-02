"Hamilton voorspelt problemen met Leclerc"

Lewis Hamilton en Charles Leclerc vormen vanaf dit jaar het rijdersduo van Ferrari. De twee coureurs kunnen het goed met elkaar vinden, en ze zijn positief over het seizoen. Hamilton stelt lachend dat ze zeker problemen met elkaar gaan krijgen in het seizoen.

Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton maakte afgelopen winter de overstap van Mercedes naar Ferrari. Bij Mercedes was hij meestal de kopman, of hij had dezelfde status als zijn teamgenoot. Met Leclerc krijgt Hamilton nu een zeer hoog aangeschreven teamgenoot, die al jaren voor Ferrari rijdt. Het wordt een flinke uitdaging om hem te verslaan, maar bij Ferrari willen ze elkaar vooral gaan helpen.

Goede samenwerking

Hamilton heeft veel zin in de uitdaging bij Ferrari. Hij is enorm enthousiast over de samenwerking met Leclerc, zo laat hij weten in gesprek met de internationale media: "Het samenwerken met Charles verloopt goed. Er is geen drama. Natuurlijk wist ik dat ik zou overstappen, maar ook voordat het was aangekondigd, communiceerden ik en Charles altijd al tijdens de raceweekenden. Ik denk dat er ook altijd wederzijds respect tussen ons is geweest. We wisten vrij vroeg van elkaar dat we een aantal dingen allebei leuk vinden. Hij speelt graag piano, zeker beter dan ik, maar we houden allebei van muziek en we hebben een gedeelde interesse in mode."

Problemen

Hamilton geniet van zijn vooralsnog goede samenwerking met Leclerc. De Brit stelt wel lachend dat dit in de toekomst kan gaan veranderen: "Buiten het racen om hebben we een aantal zaken die we kunnen bespreken. We kunnen het echt heel goed met elkaar vinden. Vorig jaar hebben we een paar avonden samen doorgebracht bij races. We hebben erg gelachen, al weet ik dat er nog wel wat problemen zullen ontstaan én dat we plezier zullen maken. Ik weet echter zeker dat we elkaar gaan pushen en als teamgenoten Ferrari naar de top willen helpen."