Ook Russell neemt controversiële FIA-regels onder vuur

De nieuwe regels van de FIA op het gebied van wangedrag houden de Formule 1-wereld bezig. Coureurs kunnen vanaf nu zwaar worden bestraft voor scheldpartijen. Mercedes-coureur en GPDA-kopstuk George Russell is geen fan van deze nieuwe regels van de FIA.

Het is geen geheim dat FIA-president Mohammed Ben Sulayem zich ergert aan het taalgebruik van de coureurs in de Formule 1. Hij sprak zijn mening vorig jaar al uit, en dat zorgde voor veel kritiek. Vlak daarna kreeg Max Verstappen een taakstraf voor het gebruiken van het woordje 'fucked'. Coureursvakbond GPDA kwam met een felle open brief gericht aan Ben Sulayem, maar daar deed hij niets mee. Ben Sulayem haalde fel uit, en hij leek het allemaal onzin te vinden.

Gaat te ver

Sterker nog, de regels werden aangescherpt. Vanaf dit jaar kunnen coureurs zware boetes en mogelijke schorsingen krijgen. Daarnaast kunnen ze ook WK-punten gaan verliezen. Het zijn strenge straffen die voor veel kritiek zorgen. Russell laat in gesprek met de internationale media weten wat zijn mening is over deze zaak: "Ik heb als individu vorig jaar al gezegd dat ik het allemaal veel te ver vind gaan. Daar heb ik nu verder niet zoveel aan toe te voegen. Ik denk dat wij als coureurs onze persoonlijkheid moeten kunnen doen."

Tweede taal

Russell is één van de belangrijkste mensen binnen coureursvakbond GPDA. Hij speelt dus een belangrijke rol in deze zaak, en zijn mening is dan ook glashelder: "Ik denk dat er wel iets in zit dat je in dit soort omgevingen geen scheldwoorden hoeft te gebruiken. Voor de jongens die Engels als tweede taal hebben geldt... Het eerste wat je in het Engels leert is hoe je moet schelden. Het eerste wat Andrea Kimi Antonelli mij leerde in het Italiaans wat bijvoorbeeld ook een scheldwoord. Eerlijk gezegd weet ik het ook allemaal niet."