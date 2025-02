Hamilton reageert over veelbesproken Ferrari-crash

Lewis Hamilton mag zich sinds dit jaar officieel Ferrari-coureur noemen. Hij is hard bezig met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Tijdens een TPC-test in januari ging het mis toen hij crashte. Hamilton lijkt nu te hinten op de oorzaak van deze veelbesproken klapper.

Hamilton ging vorige maand officieel van start als Ferrari-coureur. De zevenvoudig wereldkampioen kroop direct achter het stuur voor een TPC-test op Ferrari's privécircuit Fiorano. Na die testdag reisde Ferrari af naar Barcelona voor een aantal testdagen, hier kreeg Hamilton de kans om ongestoord veel meters te maken. Niet alles ging goed, want Hamilton crashte tijdens de tests. De oorzaak van de crash bleef onduidelijk, en er kwamen ook geen beelden naar buiten.

Hard aan de slag

Hamilton en Ferrari zwegen in eerste instantie over de klapper. Hamilton lijkt er nu toch iets over te zeggen. In zijn eerste praatje met de pers kijkt hij namelijk terug op zijn eerste weken in dienst van Ferrari: "Ik werk al vanaf mijn tweede dag met mijn engineers in de fabriek. Ik probeer ze te leren kennen en ze willen mij zo snel mogelijk leren kennen. Alles is hier gewoon anders, maar iedereen is tot nu toe geweldig geweest om mee te werken."

Limiet van de auto

Hamilton benoemt zijn crash niet specifiek, maar hij hint wel op de oorzaak van het moment. Grijnzend legt hij het uit: "Ik heb genoten van de tests. Ik moest zo snel mogelijk op zoek gaan naar de limieten van de auto, omdat ik maar een paar dagen had. Dat heb ik zeker gedaan!" Hamilton barst van het zelfvertrouwen: "Er is nog een lange weg te gaan en er zijn dan ook nog veel uitdagingen. Ik denk wel dat we zoveel mogelijk hebben gedaan in de korte tijd die we tot nu toe hebben gehad met elkaar."