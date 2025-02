FIA-president Ben Sulayem negeerde Verstappen bij regelwijziging

De FIA zorgde in de winter voor frustratie bij de Formule 1-coureurs. Ze wijzigden de regels omtrent wangedrag waardoor er nu zware straffen kunnen worden uitgedeeld voor een scheldpartij. Max Verstappen is geen fan, en stelt dat FIA-president Mohammed Ben Sulayem niet met hem heeft gesproken over de zaak.

Verstappen kreeg vorig jaar een taakstraf voor het schelden in een persconferentie. Hij had het woordje 'fucked' gebruikt, en dat mocht niet van de autosportfederatie. Verstappen ging in protest, en weigerde uitgebreide antwoorden te geven tijdens persmomenten van de FIA. Vanaf dit jaar kunnen coureurs zware boetes krijgen voor wangedrag. Een scheldpartij kan zelfs zorgen voor een mogelijke schorsing of het aftrekken van WK-punten. Het zijn zeer strenge straffen, en de coureurs zijn ontevreden.

Weinig zeggen

Voorafgaand het F1 75 Live-evenement in Londen liet Verstappen al weten geen fan te zijn van de nieuwe regels. Hij weigerde er veel over te zeggen, maar dat deed hij even later toch in gesprek met de internationale media: "Ik ga niet meer te veel zeggen, dat is nu wel zeker. Het gaat wel verder dan alleen schelden, het gaat ook over het geven van je mening. Dat kunnen ze als beledigend opvatten. Wat er nu in de regels staat, bijvoorbeeld de bedragen, dat is best abnormaal. Ik denk dat de meeste coureurs het daar wel over eens zijn."

Ben Sulayem

Verstappen sprak vorig jaar met FIA-president Mohammed Ben Sulayem over zijn taakstraf. Nu heeft hij niet met Ben Sulayem gesproken over de regelwijziging: "Nee. Ik weet het ook niet, want het is een complexe zaak." De vraag is dan of Verstappen om tafel zou willen zitten met Ben Sulayem: "Ik spreek altijd mijn mening uit. Ik vind het in dit geval gewoon nogal ver gaan. Het was niet nodig om alles al meteen op deze manier vast te leggen."