Verstappen weigert met media te praten over controversiële FIA-regels

Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat vanavond officieus van start met het F1 75 Live-evenement in Londen. Voorafgaand het evenement ging het eigenlijk maar om één ding: een regelwijziging van de FIA. Max Verstappen weigert iets te zeggen over deze wijziging.

De FIA besloot in de winter dat ze gaan optreden tegen wangedrag. Volgens de FIA valt ook schelden onder wangedrag, dus daar kunnen ook zware straffen voor worden uitgedeeld. De coureurs kunnen een zware boete ontvangen bij de eerste overschrijding. Als ze nog een keer de fout ingaan, dan krijgen ze niet alleen een boete, maar ook een voorwaardelijke schorsing. Bij een derde overtreding volgt een schorsing, en kunnen coureurs zelfs WK-punten verliezen.

Fucked

De aangepaste regels volgen na een opvallende zaak omtrent Max Verstappen. De Nederlander kreeg vorig jaar een taakstraf nadat hij zich had misdragen tijdens een persconferentie. Hij gebruikte het woordje 'fucked' en dat was tegen het zere been van de FIA. Verstappen weigerde daarna uitgebreid antwoord te geven tijdens verdere persmomenten van de FIA. Het was een duidelijke boodschap van de Nederlander.

Verstappen

In Londen ging het dan ook maar om één ding: de nieuwe regels van de FIA. De coureurs werden ernaar gevraagd tijdens de vele persmomenten in het stadion. De Red Bull-coureurs hoefden zich pas op een laat moment te melden in de geïmproviseerde perszaal. Verstappen werd vanzelfsprekend gevraagd naar de nieuwe regels, maar hij had geen zin om een uitgebreid antwoord te geven op de vragen van de internationale media: "Daar wil ik liever niet over praten, dat kan me namelijk in de problemen brengen." Eerder op de dag waren andere coureurs er ook niet zo spraakzaam over, Alexander Albon stelde vorige week bij de launch van Williams wel dat de coureurs erover spraken met elkaar. Rijdersvakbond GPDA was niet betrokken bij de regelwijziging van de FIA.