Chaotische taferelen in Italië: F1-fans kappen bomen om Hamilton in Ferrari te zien

Het team van Ferrari werkte gisteren de shakedown met hun nieuwe auto af. De Italiaanse renstal kwam in actie op hun privécircuit Fiorano, en dat trok veel bekijks. De fans deden er alles aan om de nieuwe auto te kunnen zien, ze trokken zelfs een boom omver.

Ferrari staat al de hele winter in de spotlights. De Italiaanse renstal heeft Lewis Hamilton aangetrokken, en dat zorgt voor een enorme hype. De zevenvoudig wereldkampioen lijkt Ferrari nog populairder te hebben gemaakt dan ze al waren. Tijdens zijn eerste TPC-test stonden er honderden fans rondom het circuit van Fiorano, en bij de shakedown was de toeloop minstens net zo groot.

Ook op woensdag stonden er namelijk weer honderden fans rondom de baan. De fans juichten hun coureurs toe toen ze de baan opkwamen. De gekte lijkt steeds groter te worden, en de fans lijken steeds verder te gaan. Uit de beelden op sociale media blijkt dat ze er alles aan doen om genoeg te kunnen zien. Eén fan klom bijvoorbeeld in een boom om deze om te zagen. Onder luid gejuich viel de boom om, waardoor de fans vrij zicht hadden op de baan.

Ook buiten Italië lijkt Hamilton met de dag populairder te worden. Op dinsdag werd hij namelijk hard toegejuicht toen hij aanwezig was bij het F1 75 Live-evenement in Londen. Bij de teampresentatie van Ferrari klonk er luid gejuich, geen andere coureur kreeg zo'n warme ontvangst. Hamilton toonde zich deze winter regelmatig dankbaar voor de enorme steun van de Tifosi. Hij gaat dit jaar op jacht naar zijn achtste wereldtitel in de Formule 1, en bij Ferrari willen ze ook op titeljacht gaan. Ze hebben veel zelfvertrouwen, ook omdat de resultaten eind vorig jaar zeer goed waren. Volgende week gaan ze de baan op tijdens de wintertest.

Ferrari fans were cutting down trees to get a better look at the SF-25 today 😳



(via megssgg/X) pic.twitter.com/ITNcKGl4nj