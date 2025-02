Lawson heeft lage verwachtingen van start eerste Red Bull-seizoen

Liam Lawson gaat dit jaar zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1 rijden. Hij gaat dat doen voor het topteam van Red Bull Racing. De kersverse teamgenoot van Max Verstappen verwacht echter weinig van de seizoenstart, hij heeft namelijk nog nooit gereden op veel van de circuits.

Lawson werd eind vorig jaar aangesteld als de opvolger van Sergio Perez. Red Bull hoopt dat Lawson in staat is om constanter te presteren, en het team zo meer punten te bezorgen. Daarnaast hopen ze dat hij Verstappen meer rugdekking kan gaan geven. Het zorgt ervoor dat de verwachtingen bij het begin van het seizoen direct hoog zijn, want Lawson moet gaan presteren.

Weinig kennis van circuits

De Nieuw-Zeelander heeft nog maar weinig ervaring. Vorig jaar maakte hij het seizoen af voor Racing Bulls, en in 2023 reed hij een aantal races als invaller. In gesprek met de internationale media tempert hij de verwachtingen: "Om eerlijk te zijn wordt het eerste deel van het seizoen echt moeilijk. Melbourne, China, Miami en Canada, dat zijn allemaal circuits waar ik nog niet eerder heb gereden. Het is natuurlijk uniek dat je een seizoen niet start. Ik heb tot nu toe alleen het einde gedaan, of een paar races halverwege het seizoen gereden."

Goede voorbereiding

Lawson heeft zich in ieder geval goed voorbereid op zijn eerste volledige seizoen. De nieuwe Red Bull-man legt uit wat hij heeft gedaan: "Een goed voorseizoen is daarbij nuttig geweest en hopelijk helpt het in het begin. Ik denk wel dat het hoe dan ook heel erg moeilijk gaat worden. Ik denk dat het niet uitmaakt wat we doen en hoeveel we ons voorbereiden, want op een nieuw circuit moet je altijd rekening houden dat het tijd kost om het circuit te leren kennen, en om het maximale eruit te halen. Daarnaast is het ook zo dat ik moet wennen aan een nieuwe auto."