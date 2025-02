Trotse Hamilton eindelijk de baan op in nieuwe Ferrari

Lewis Hamilton heeft kennisgemaakt met zijn nieuwe wagen voor het aankomende Formule 1-seizoen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen heeft zijn eerste meters gereden in de SF-25. Ferrari houdt vandaag een filmdag op het circuit van Fiorano, en dat trekt de aandacht.

Ferrari trok gisteravond het doek van de nieuwe kleurstelling voor het komende seizoen. Tijdens het F1 75 Live-evenement in de O2 Arena was Ferrari als één van de laatste teams aan de beurt. Ze presenteerden hun auto op een spectaculaire manier, maar ze konden niet lang blijven genieten in Londen. Vandaag moeten ze namelijk weer aan de bak bij de shakedown van de nieuwe auto.

Leclerc

Diep in de nacht landde Charles Leclerc in Bologna. Na een paar uurtjes slaap meldde hij zich vanochtend op de fabriek van Ferrari. Rond negen uur in de ochtend nam hij plaats in de nieuwe SF-25, en dat moment ging niet onopgemerkt voorbij. Hij reed vanochtend de eerste honderd kilometer van de shakedown, elk team mag twee keer in het jaar tweehonderd kilometer afleggen met de huidige auto tijdens een filmdag.

Kort nachtje

Na de eerste meters van Leclerc was het zojuist de beurt aan Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen mag vanmiddag zijn honderd kilometer gaan rijden. Onder luid gejuich van de aanwezige Ferrari-fans stuurde hij zijn wagen het asfalt van Fiorano op. De Brit zwaaide vol trots naar de fans, en ook hij zal een kort nachtje achter de rug hebben gehad. Voor Ferrari is de filmdag belangrijk. Ze kunnen slechts tweehonderd kilometer rijden, en ze moeten gebruikmaken van speciale banden van bandenleverancier Pirelli. Het is voor de teams vooral belangrijk om te kijken hoe de auto het doet, of er eventuele kinderziektes zijn en om te kunnen wennen aan alle procedures. Voor de fans is het een mooi moment om hun helden voor het eerst in actie te zien.