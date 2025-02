Verstappen wordt niet gezien als titelfavoriet bij de bookmakers: "Is prima, ik hou niet van gokken"

Max Verstappen kan dit jaar zijn vijfde wereldtitel gaan pakken in de Formule 1. De Nederlander is niet de grote titelfavoriet, maar dat kan hem weinig schelen. Verstappen wil dat Red Bull alleen naar zichzelf kijkt, en daar ligt dan ook al zijn focus op.

Verstappen pakte vorig jaar zijn vierde titel in de koningsklasse van de autosport. Hij had het zwaar, want Red Bull was hun koppositie in de Formule 1 verloren. Ze werden ingehaald door de teams van McLaren en Ferrari. McLaren pakte vorig jaar de constructeurstitel in de koningsklasse, en ze sloten 2024 op een ijzersterke manier af. Het zorgt er dan ook voor dat McLaren de grote favoriet is.

Bookmakers

Tijdens het F1 75 Live-evenement was de boodschap dan ook helder: McLaren was de favoriet. Ook bij de bookmakers is McLaren de favoriet, en als Verstappen daarnaar wordt gevraagd door Motorsport.com moet hij lachen: "Ik houd niet van gokken! Maar dat vind ik eerlijk gezegd allemaal prima. We moeten de focus gewoon op onszelf hebben. Het heeft ook geen zin om naar anderen te kijken. We weten dat wij dingen hebben om aan te werken en dat is wat we doen."

Balansproblemen

Vorig jaar waren de balansproblemen enorm. Gevraagd hoe dat nu zal zijn, reageert Verstappen duidelijk: "Daar werken we natuurlijk hard aan en dat blijven we ook verbeteren. Ik denk dat we wel weten waar die problemen vandaan zijn gekomen, alleen nu gaat het erom dat we een betere balans vinden en misschien ook bepaalde aanpakken veranderen. De tijd moet leren hoeveel we precies hebben gevonden. Dat vind ik op dit moment heel lastig te zeggen, ook omdat we nog niet met de nieuwe auto hebben gereden. Ik hoop in ieder geval dat we de goede kant op gaan." Voelt de auto wel beter aan in de simulator: "Eerlijk gezegd, ik heb nog niet zoveel in de simulator gezeten. Ik wacht dus liever tot ik in de echte auto heb gezeten."