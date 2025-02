Woedende Britse fans fluiten Verstappen uit tijdens F1-show

Max Verstappen moest zich gisteravond melden in de O2 Arena voor de F1 75 Live-show. De Nederlander had er weinig zin in, zo had hij eerder al laten weten. Het Britse publiek had ook geen zin in Verstappen, want hij werd uitgefloten tijdens de presentatie van Red Bull.

Alle tien de teams kregen gisteravond de kans om hun nieuwe auto aan het publiek te tonen. Tijdens de spectaculaire show kozen ze allemaal voor een andere manier om de wagen te presenteren. Aston Martin verkleedde hun coureurs als geheim agenten, Alpine had een DJ in gehuurd en McLaren had Martin Brundle opgetrommeld. Bij Red Bull kozen ze voor een praatje van Christian Horner en een video vol met auto's, maar het publiek was niet enthousiast.

Horner

Toen Horner op het podium verscheen klonk er direct al een klein fluitconcert. Het gemor werd direct in de kiem gesmoord door de regie. Toch was het duidelijk dat het Britse publiek in de O2 Arena niet zat te wachten op de teambaas van Red Bull. Na Horners praatje en de vertoning van de video meldden Verstappen en Liam Lawson zich op het podium. Verstappen kreeg daar ook een fluitconcert.

Boer met kiespijn

De viervoudig wereldkampioen werd uitgefloten op het moment dat zijn naam werd genoemd. Een ander deel van het publiek overstemde dat echter snel met positievere geluiden. Op social media werd schande gesproken van de fluitconcerten voor de regerend wereldkampioen. Verstappen zelf zal er waarschijnlijk niet wakker van liggen, hij gaf eind vorig jaar al aan dat hij weinig zin had in het evenement. Hij grapte dat hij hoopte dat hij ziek zou zijn op de grote dag. Dat was dus niet het geval, en hij lachte als een boer met kiespijn toen de presentator grapjes maakte over hem en George Russell. Verstappen en Horner waren niet de enigen die werden uitgefloten, ook de FIA kreeg een koude ontvangst. Bij het horen van de naam van de autosportfederatie klonk er gejoel. Het fluitconcert was groter dan bij Verstappen.