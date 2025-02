Leclerc na enkele uren slaap de baan op voor Ferrari-shakedown

Het team van Ferrari is de baan opgegaan met de nieuwe SF-25. De Italiaanse renstal reisde gisteravond snel terug naar Maranello om de shakedown te kunnen uitvoeren. Onder luid gejuich ging Ferrari zojuist het asfalt op.

Ferrari was gisteravond als één van de laatste teams aan de beurt tijdens het F1 75 Live-evenement in de O2 Arena in Londen. Lewis Hamilton en Charles Leclerc presenteerde daar hun nieuwe kleuren aan de wereld. De wagen is vanzelfsprekend weer scharlaken rood, maar we met een groot wit vlak op de engine cover. Dit komt door de aanwezigheid van titelsponsor HP. Voor Ferrari is het een kleine trendbreuk, maar het is van ondergeschikt belang. Met deze nieuwe wagen gaan ze jagen op het grote doel: de wereldtitel.

Fiorano

In recordtempo vlogen de kopstukken van Ferrari gisteravond terug naar Italië. Vandaag is het namelijk weer een belangrijke dag. Zojuist kwam Ferrari namelijk de baan op met de nieuwe SF-25. Op het privécircuit van Fiorano werd de shakedown afgetrapt. Tijdens zo'n filmdag mag een team maximaal 200 kilometer rijden, en moeten ze gebruikmaken van speciale banden van bandenleverancier Pirelli. Hierdoor kunnen ze weinig bruikbare data verzamelen, maar kunnen ze wel kinderziektes ontdekken en de nek omdraaien. Hierdoor kunnen ze op volle oorlogssterkte aan de start verschijnen van de wintertest in Bahrein volgende week.

Leclerc

Net als tijdens de eerste TPC-test in januari stonden er weer rijen mensen rondom het circuit van Fiorano. De Tifosi was massaal uitgelopen om een eerste glimp op te vangen van de nieuwe SF-25. Charles Leclerc had de eer om de eerste meters met de gloednieuwe auto te rijden. De Monegask zal in totaal honderd kilometer gaan afleggen, en dat geldt ook voor zijn teamgenoot Lewis Hamilton. Een team mag immers maar 200 kilometer rijden tijdens een filmdag. Elk jaar mogen teams in totaal twee filmdagen organiseren, ze mogen zelf het moment en het circuit uitkiezen. Veel teams kiezen ervoor om vlak voor de start van de testweek de baan op te gaan in Bahrein. Vorige week werden Haas, Williams en McLaren gespot op Silverstone. Vandaag zal ook het team van Racing Bulls een shakedown uitvoeren, dit team zal gaan rijden op het circuit van Imola.

Kort nachtje

Voor Leclerc was het een kort nachtje. Gisteravond moest hij met Lewis Hamilton vlak voor elf uur op het podium verschijnen in de O2 Arena. Vanochtend zat hij rond 09:30 alweer achter het stuur. Na de show verlieten de mensen van Ferrari snel het stadion, en begaven ze zich naar het vliegveld van Luton. Rond drie uur in de nacht landde Leclerc in Bologna. Dat betekent dus dat hij amper heeft geslapen, maar toch mag hij weer aan de bak.