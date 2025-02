Dit is de eerste Ferrari van Lewis Hamilton

Ook Ferrari heeft het doek getrokken van hun nieuwe wagen voor het komende seizoen. De Italiaanse renstal hoort bij de Formule 1, en het scharlaken rood betrad vandaag onder luid gejuich het podium in de O2 Arena. Het is de eerste Ferrari van Lewis Hamilton.

Het was het verhaal van de winter: de komst van Lewis Hamilton naar Ferrari. De Britse zevenvoudig wereldkampioen kondigde vorig jaar zijn overstap aan, en nu is zijn wagen aan de wereld getoond. Ferrari was in de afgelopen weken vaak op de baan te zien. Op de circuits van Fiorano en Barcelona werden TPC-tests afgewerkt, en ze reden ook een bandentest voor bandenleverancier Pirelli.

HP

Het is voor niemand een verrassing dat de nieuwe wagen van Ferrari rood is. De kleur hoort bij de Formule 1, en zeker bij Ferrari. De nieuwe wagen is een iets andere tint rood dan in de voorgaande jaren, en opvallend genoeg zijn er veel witte vlakken. De engine cover van de SF-25 is bijna helemaal wit, het zijn de kleuren van de titelsponsor HP. Het is een flinke trendbreuk met de voorgaande jaren.

Hamilton

Voor Ferrari zal het niet veel uitmaken hoe de kleuren er precies uitzien. Het enige dat telt is de jacht op de wereldtitel. Vorig jaar werden ze tweede in het constructeurskampioenschap, en dit jaar willen ze de aanval gaan openen op de eerste plaats. Ze willen de dubbel pakken, en met Hamilton en Charles Leclerc beschikken ze over twee zeer sterke coureurs. Ze worden gezien als twee van de beste coureurs van het veld. Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton kan dit jaar Michael Schumacher gaan inhalen als hij de wereldtitel pakt. Het zou een flinke aardschok zijn, ook omdat Schumacher geschiedenis schreef in dienst van de Italiaanse renstal. Het wordt een bijzonder jaar, zeker voor Ferrari en Hamilton. Morgen gaan ze de baan op voor een shakedown.