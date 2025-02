Tsunoda heeft grote Red Bull-teleurstelling een plekje gegeven

Stiekem had Yuki Tsunoda gehoopt dat hij vandaag het doek mocht trekken van de nieuwe RB21. Na het vertrek van Sergio Perez koos Red Bull echter niet voor Tsunoda, maar voor Liam Lawson. Tsunoda heeft deze teleurstelling inmiddels een plekje gegeven.

Tsunoda is nog steeds coureur van Racing Bulls. Hij werkte eind vorig jaar wel de post season test voor Red Bull af, maar dichter bij een zitje bij het Oostenrijkse topteam is hij niet gekomen. Hij stelde eind vorig jaar dat hij het zitje bij Red Bull verdiende, maar de top van het team had daar toch andere plannen over. Voor Tsunoda zat er niets anders op om zich deze winter weer te melden in Faenza.

Plekje gegeven

Hij heeft er nu geen problemen meer mee. Tsunoda focust zich op het zijn team, en liet tijdens een persconferentie voorafgaand het evenement in de O2 Arena weten hoe hij zich nu voelt: "Om eerlijk te zijn heb ik het al een plekje gegeven. Op het moment dat het officieel werd aangekondigd, was ik eigenlijk niet enorm boos of teleurgesteld. Misschien kwam dat doordat ik me er mentaal al op had voorbereid."

Ontwikkelen als leider

Tsunoda heeft er zin in om aan het nieuwe seizoen te beginnen. De Japanner wil gewoon weer gaan presteren, en het maakt hem niet uit voor welk team hij dat doet. Bij Racing Bulls is hij nu de kopman, aangezien zijn teamgenoot debutant Isack Hadjar is: "Maar of ik nu voor Racing Bulls of Red Bull rijd, mijn werk wordt er uiteindelijk niet heel anders van. Het zijn namelijk allebei coole projecten. Bij Red Bull heb je Max als teamgenoot, wat niet eenvoudig is maar wel een kans kan zijn om jezelf te bewijzen. Maar bij Racing Bulls zou ik mezelf wel nog verder kunnen gaan ontwikkelen als leider."