Verstappen en Russell hebben ruzie niet uitgesproken

George Russell sloot 2024 af met een flinke ruzie met Max Verstappen. De twee coureurs gooiden met modder naar elkaar, en ze wilden helemaal niets van elkaar weten. Russell stelt dat hij niet meer heeft gesproken met Verstappen, en dat hij het nu achter zich wil laten.

De bom tussen Russell en Verstappen barstte eind vorig jaar in Qatar. Nadat Verstappen een gridstraf had gekregen na de kwalificatie kwam er stoom uit zijn oren. Hij had het gevoel dat Russell hem een straf had aangesmeerd, en hij stelde geen respect meer te hebben voor de Brit. Russell liet niet over zich heen lopen, en sloeg terug door Verstappen een 'pestkop' te noemen.

Geen gesprekken

Nu het nieuwe seizoen op het punt van beginnen staat, komen de twee coureurs weer in de spotlights te staan. Voorafgaand het F1 75 Live-evenement werd Russell tijdens een persmoment gevraagd naar zijn vete met Verstappen: "Ik heb er niet meer met Max over gesproken. Het is vorig jaar gebeurd, het is nu 2025 en ik wil me focussen op mijn eigen doelen. Mijn doel is om dit jaar te winnen. Ik ga mijn aanpak niet veranderen en zal met hem vechten, zoals ik doe met alle andere coureurs. Ik heb er vorig jaar wel genoeg over gezegd en duidelijk gemaakt dat ik zijn uitspraken niet pik."

Grote favoriet

Russell wil niet achteruit, maar vooruit kijken. Hij doet graag een voorspelling voor het aankomende seizoen, en hij wijst de grote titelfavoriet aan: "McLaren is zonder twijfel de grote favoriet dit jaar. Zeker als je ziet hoe sterk ze vorig seizoen waren in de tweede helft van het jaar. Wij wisten de voorbije jaren al na de eerste vijf rondes van het seizoen dat we niet zouden vechten voor de bovenste plekken, in ieder geval niet aan het begin van het seizoen."