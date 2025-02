Alpine in zee met reusachtige F1-sponsor

Het team van Alpine heeft weer een nieuwe sponsor aangetrokken. De Franse renstal heeft in de afgelopen weken veel nieuwe partners aan zich gebonden. Nu gaan ze in zee met het grote cruisebedrijf MSC Cruises, en dat is geen nieuwe naam in de Formule 1.

Alpine wil dit jaar stappen gaan zetten in de Formule 1. Op de baan willen ze naar voren gaan kijken, terwijl ze ook op commercieel vlak willen scoren. In de afgelopen weken trokken ze meerdere grote sponsors aan, waaronder Eni. De logo's van dit bedrijf zijn ook aanwezig op de racepakken van Pierre Gasly en Jack Doohan. Nu komt daar dus nog een belangrijke partner bij.

Geen nieuwe wereld

Alpine heeft MSC Cruises aangekondigd als een nieuwe Premium Partner van het team. Het cruisebedrijf heeft een meerjarige deal getekend die per direct is ingegaan. De Formule 1 is geen nieuwe wereld voor MSC Cruises, want ze werken al geruime tijd samen met de sport. Ze zijn één van de grootste partners van de koningsklasse en de logo's zijn tijdens de raceweekenden te zien op boarding rondom de circuits.

Livery

Ook bij Alpine zullen de logo's van MSC Cruises prominent in beeld gaan verschijnen. Volgens het team zijn de logo's op opvallende plekken op de A524 te zien. Vanavond wordt duidelijk waar op de auto de sponsorstickers terechtkomen, Alpine onthult de nieuwe livery immers tijdens het F1 75 Live-evenement in de Britse hoofdstad Londen. Alpine-adviseur Flavio Briatore is in zijn sas met de samenwerking: "Dit brengt twee dynamische industrieën samen, allebei worden ze gedreven door een passie voor innovatie, prestatie en excellentie. We zien veel opwindende overeenkomsten tussen de wereld van de autosport en die van de luxe cruises, waarbij precisie, teamwork en het leveren van onvergetelijke momenten sleutelelementen zijn. We kijken ernaar uit om samen te werken aan veel opwindende projecten."