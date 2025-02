Verstappen leeft met spanning toe naar komst eerste kind

Max Verstappen staat aan de vooravond van een bijzonder jaar. De Nederlander kan voor de vijfde keer wereldkampioen worden, en hij wordt ook vader. Verstappen hoopt dat zijn leven niet heel erg gaat veranderen, maar hij vindt het wel zeer spannend.

Verstappen maakte eind vorig jaar bekend dat hij voor het eerst vader gaat worden. Op Instagram maakte hij samen met zijn vriendin Kelly Piquet bekend dat ze in verwachting zijn. Ze kregen veel felicitaties, en het zorgde voor veel aandacht in de media. Het wordt hoe dan ook een bijzonder jaar voor Verstappen, die ook een vijfde wereldtitel op rij kan gaan pakken. Daarmee kan hij het aantal titels van Juan Manuel Fangio evenaren.

Weinig verandering

Verstappen heeft heel erg veel zin in het nieuwe jaar. De Nederlander kijkt in een interview op Verstappen.com vooruit op het nieuwe jaar. Hij krijgt de vraag hoe het vader worden zijn leven gaat veranderen: "Eerlijk gezegd hoop ik dat er niet veel zal veranderen. Qua rijden zou dat niet zo moeten zijn. Het is zeker heel spannend. Het is heel moeilijk om dat in woorden uit te drukken totdat de baby is geboren. Maar ik kijk er zeker heel erg naar uit en kijk uit naar die ervaring gedurende het hele jaar."

Eigen doelen

Verstappen heeft verder ook vooral zin in het seizoen. Gevraagd of hij doelen heeft voor het komende jaar, reageert hij duidelijk: "Nou, waar ik sowieso altijd naar streef: consistentie en proberen niet te veel fouten te maken, wat natuurlijk sowieso een beetje hand in hand gaat. Ik probeer mezelf altijd te verbeteren, elk jaar opnieuw. Dat heeft niet met de auto te maken, maar met het rijden. Je probeert altijd een beetje beter te worden. Ik denk dat de verbeteringen die ik op dit punt in mijn loopbaan kan maken kleiner zijn dan toen ik achttien was, maar ik wil elk jaar een beetje beter worden."