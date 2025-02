Red Bull presenteert nieuwe look van Verstappen

Het team van Red Bull Racing is met een belangrijke aankondiging gekomen. De Oostenrijkse renstal van wereldkampioen Max Verstappen heeft namelijk de nieuwe racepakken gepresenteerd. De nieuwe pakken van Red Bull tonen grote gelijkenissen met de voorgaande jaren.

Red Bull presenteert morgen de nieuwe livery tijdens het F1 75 Live-evenement in Londen. In aanloop naar die launch kwamen ze al met een aantal andere belangrijke zaken. Zo kondigden ze de komst van een aantal nieuwe sponsors aan, en presenteerde Verstappen vorige week zijn nieuwe helmontwerp. Nu heeft Red Bull ook de nieuwe racepakken gepresenteerd, en het is zoeken naar veranderingen met de voorgaande jaren.

Sponsors

De pakken van Verstappen en Liam Lawson zijn donkerblauw met rode accenten. De Red Bull-kleuren blijven dus intact, en dat geldt ook voor de aanwezigheid van de Red Bull-logo's. Op de buik staat het welbekende Red Bull-logo, en ook de teamnaam is weer groots aanwezig. Dat geldt ook voor titelsponsor Oracle, de naam van het bedrijf staat groot boven het Red Bull-logo. Op de borst zijn een aantal belangrijke sponsors te zien. Naast Tag Heuer, Mobil1, Rauch en Honda is er nu ook plek voor Gate.io.

Opvallende verschillen

Verstappen en Lawson spelen allebei een rol in de aankondigingsvideo van Red Bull. Het is de eerste keer dat de twee coureurs samen in een promotievideo van Red Bull te zien zijn. Lawson begint aan zijn eerste jaar bij het grote Red Bull, en hij werd pas vlak voor de kerstdagen gepresenteerd als de nieuwe teamgenoot van Verstappen. Wat verder opvalt, is het verschil aan sponsoruitingen op de helmen van de coureurs. Bij Verstappen is er een grote band met de logo's van Heineken, terwijl deze stickers ontbreken op Lawsons helm. De Nieuw-Zeelander gaat in zijn eerste Red Bull-jaar rijden met een witte helm met grote roze vlakken.