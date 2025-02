Ondanks mediatraining geeft Verstappen zijn eigen mening

Max Verstappen gaat dit jaar op jacht naar zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1. Bij Red Bull Racing hebben ze veel vertrouwen in hem. Verstappen is altijd uitgesproken, ook als het niet goed gaat. De monteurs van Red Bull kunnen die houding wel waarderen.

Verstappen stak zijn chagrijn vorig jaar niet onder stoelen of banken. Het liep niet lekker bij Red Bull, en Verstappen gaf daar zijn goudeerlijke mening over. Uiteindelijk wist Red Bull het redelijk om te draaien en kon Verstappen in de laatste fase van het seizoen weer om de zeges vechten. Hij veroverde zijn vierde wereldtitel op rij, en dit jaar kan hij zijn vijfde titel gaan pakken. Hij wordt dan ook gezien als de grote titelfavoriet.

Blockbuster

Bij Red Bull houden ze rekening met een zware strijd. Ze rekenen zich nog lang niet rijk, en dat geldt ook voor de bekende Red Bull-monteur Calum Nicholas. Hij verwacht veel spektakel, zo laat hij weten in een interview met The Guardian: "Het kan nog spannender worden dan in 2021. Wijzelf, Mercedes, McLaren en Ferrari zullen in de mix zitten, en het kan dit jaar zomaar een soort blockbuster worden."

Eerlijkheid

Bij Red Bull verwachten ze ook veel van Verstappen. Monteur Nicholas kan het goed vinden met Verstappen, en dat geldt eigenlijk voor iedereen in de pitbox. Nicholas legt uit waarom ze zo dol zijn op de Nederlander: "Max is een van ons in het team, hij heeft alleen iets meer talent. Je ziet hoe mensen reageren op Max, en ze begrijpen niet dat wel dol zijn op zijn eerlijkheid. We bevinden ons in een sport waar PR alles is. Alle coureurs hebben mediatraining gehad, maar ik vind het geweldig dat het team Max de vrijheid heeft gegeven om zijn eerlijke mening te geven. Het gaat niet per se over iemand anders afkraken, en Max kan zeker zelf kritisch zijn, maar hij is gewoon eerlijk. Dat is verfrissend in deze sport."