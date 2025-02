Norris: "Iedereen die aan Hamilton twijfelt is dom"

Lewis Hamilton hoopt dit jaar een gooi te kunnen doen naar de wereldtitel in de Formule 1. De zevenvoudig wereldkampioen rijdt vanaf dit jaar voor Ferrari. Lando Norris ziet Hamilton als een rivaal voor de titel, en hij vindt het dom om zijn landgenoot uit te sluiten voor succes.

Hamilton sloot eind vorig jaar zijn periode bij Mercedes af. Na elf jaar werd het tijd voor iets anders, en maakte hij de sensationele overstap naar Ferrari. Hamilton maakte vorig jaar een uitgebluste indruk, en het dat zorgt voor twijfel. De vraag is of Hamilton nog wel kan worden gezien als een kanshebber voor de wereldtitel. Bij Ferrari hebben ze veel vertrouwen in hem, anders hadden ze hem immers niet aangetrokken.

Cool verhaal

McLaren-coureur Lando Norris wil een aankomende strijd met Hamilton niet uitsluiten. Na de shakedown van McLaren werd hij door Sky Sports News gevraagd of hij een vernieuwde versie van Hamilton verwacht in het komende seizoen: "Ik zou denken van wel. Ik weet het niet. Maar zoals ik al zei, iedereen is anders. Ik denk dat het cool is wat hij doet en dat hij naar Ferrari is gegaan. Ik denk dat het heel speciaal is. Ik denk dat Ferrari geweldig is. Ik denk dat het moeilijk wordt voor hem om geen motivatie te vinden. Het is een geweldige kans voor hem. Het is een cool verhaal."

Beetje dom

Norris weigert te twijfelen aan zijn landgenoot Hamilton. De McLaren-coureur aast zelf op de wereldtitel, maar Hamilton is voor hem een mogelijke tegenstander: "Ik weet zeker dat er veel bonussen zijn, en dat er veel speelt bij Ferrari. Er zijn dus genoeg redenen om gemotiveerd te zijn en dat ze er klaar voor zijn. We hebben het wel over Lewis, en ik denk dat iedereen die aan hem gaat twijfelen een beetje dom is."