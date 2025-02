McLaren wil Norris zwaar bewapenen in titelstrijd met Verstappen

Lando Norris was vorig jaar de grootste titelrivaal van Max Verstappen. De Britse McLaren-coureur was echter nooit een echte bedreiging voor Verstappen. Bij McLaren denken ze nu te weten hoe ze Verstappen wél kunnen uitdagen, teambaas Andrea Stella stelt dat ze direct een sterke auto nodig hebben.

Verstappen legde vorig jaar de basis voor zijn wereldtitel in de openingsfase van het seizoen. Hij was bijna onverslaanbaar, waardoor Verstappen een grote voorsprong had opgebouwd. Toen Norris en McLaren aan een opmars begonnen, was het heel lastig om echt in de buurt te komen van Verstappen. McLaren wist Red Bull nog wel in te halen in het constructeurskampioenschap, maar de titel was voor Norris onrealistisch.

Direct een snelle auto

McLaren-teambaas Andrea Stella weet wat zijn team moet doen om kans te maken op de felbegeerde wereldtitel. De Italiaan legt dat uit in gesprek met Motorsport.com: "Het verschil in punten tussen Lando en Max aan het einde van het seizoen, was aan het begin van het seizoen ontstaan. We begonnen het seizoen met de vierde beste auto, tot de updates in Miami. Vanaf toen bleef het gat tussen Max en Lando vrijwel gelijk. Het belangrijkste wat we hiervan hebben geleerd is dat we een auto moeten bouwen die vanaf de eerste race competitief genoeg is om voor de podiums te strijden."

Indrukwekkend

Stella is vooral trots op de prestaties van Norris. De teambaas omschrijft zijn coureur als een snelle leerling: "Hij bewees zichzelf zodra hij een auto had waarmee hij kon winnen. Hij is heel consistent geweest, als je kijkt naar het aantal punten dat hij en Max hebben gescoord vanaf Miami." Stella is zeer complimenteus: "Het is indrukwekkend hoe snel hij leert van bepaalde situaties. Dat gaf ons de mogelijkheid om te groeien als team. Kijk maar naar hoe snel hij zich aanpast. In Mexico wist hij wat hij een soort van moest doen tegenover Max. Hij heeft nu de kwaliteiten en de mindset om wereldkampioen te worden."