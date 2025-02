Welke coureurs maken dit jaar kans op een vrije training?

Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat volgende maand van start in Australië. Over anderhalve week gaan de coureurs voor het eerst de baan op voor de wintertest in Bahrein. Het veld heeft een verjongingskuur gekregen, maar de teams zullen ook weer rookies moeten inzetten. Welke rookies maken dit jaar kans op een vrije training?

Een rookie is volgens de regels van de FIA een coureur die aan niet meer dan twee Grands Prix heeft deelgenomen. Oliver Bearman is dus officieel gezien geen rookie meer, terwijl een coureur als Pietro Fittipaldi dat wel is. Sinds 2022 moeten de coureurs verplicht rookies inzetten in de vrije trainingen, maar voor dit jaar zijn de regels aangescherpt.

In de afgelopen jaren was het namelijk zo dat de teams per auto één keer een rookie moesten inzetten. Dat betekende dus dat elke vaste coureur minimaal één training vanaf de pitmuur moest toekijken. Dit jaar is dat anders, want elk team moet nu per auto minimaal twee keer een rookie inzetten. Dat geeft de rookies dus meer kansen. De vraag is nu welke jongelingen kans maken op deze trainingen.

Red Bull

Red Bull maakte vorig jaar gebruik van de diensten van Isack Hadjar. De Fransman mocht de rookie-trainingen rijden, maar is vanaf dit jaar Racing Bulls-coureur. Dat betekent dat Red Bull op zoek moet gaan naar andere namen. De meest logische naam is Ayumu Iwasa, die vorig jaar de trainingen reed voor Racing Bulls.

Maar Red Bull kan mogelijk ook kiezen voor Arvid Lindblad. Hij bepaalde deze winter zijn superlicentie door het Formula Regional Oceania Championship te winnen. Hij wordt gezien als een groot talent, al is hij nog minderjarig. Sinds vorig jaar maakt de FIA echter een uitzondering voor coureurs met aantoonbaar talent.

McLaren

Bij regerend constructeurskampioen lijkt Patricio O’Ward de meest logische naam voor een vrije training. Hij rijdt dit jaar ook de IndyCars, waardoor hij niet elk weekend beschikbaar zal zijn. McLaren beschikt over een goed gevuld juniorenteam, maar veel van deze coureurs zijn nog ver verwijderd van de Formule 1.

Een mogelijke optie is de Ier Alex Dunne, die dit jaar in de Formule 2 rijdt. De Britse renstal kan ook out of the box denken en Formule E-coureur Taylor Barnard of IndyCar-coureur Nolan Siegel een kans geven.

Ferrari

Ook bij het team van Ferrari is het nog niet duidelijk wie er een training gaan rijden. Vorig jaar kwam Bearman nog in aanmerking voor deze rol, maar na zijn derde invalbeurt moest Ferrari op zoek naar een andere optie. Men koos toen voor Arthur Leclerc, en de Monegask is ook dit jaar weer een optie.

Naast Leclerc heeft Ferrari nog meer opties. Ze kunnen bijvoorbeeld simulatorcoureur Antonio Fuoco in de auto zetten, maar ook Dino Beganovic. De Zweed werkte vorige maand al een TPC-test af in Barcelona, en het is dus logisch om te verwachten dat hij zijn trainingsdebuut gaat maken.

Mercedes

Bij het team van Mercedes gaat het dit jaar een puzzel worden om een rookie aan te wijzen. Vorig jaar koos men voor Andrea Kimi Antonelli, maar de Italiaan is dit jaar één van de racecoureurs. Met Frederik Vesti hebben ze een reservecoureur achter de hand die in het verleden ook een aantal vrije trainingen heeft gereden. Coureurs als Kenzo Craigie en Yuanpu Cui zijn grote talenten, maar nog veel te jong om überhaupt te kunnen denken aan het echte werk. Vesti is dus de meest logische optie.

Aston Martin

Het team van Aston Martin heeft met Felipe Drugovich een ervaren rookie achter de hand. De Braziliaan reed in de afgelopen jaren al veel vrije trainingen, en hij is ook dit jaar weer de reservecoureur. Toch liet Aston Martin eind vorig jaar ook een tweede naam rijden tijdens de post season test in Abu Dhabi. Ze lieten de Amerikaan Jak Crawford toen ook een hele dag rijden, en hij mag ook dromen van een training.

Alpine

Bij het team van Alpine lijken de rookies al te zijn aangewezen. Ryo Hirakawa is één van de nieuwe reservecoureurs, en de Japanner heeft al de toezegging gekregen om VT1 in Suzuka te gaan rijden. De ervaren WEC-coureur reed vorig jaar al een training voor McLaren, en hij reed de post season test voor Haas.

Alpine heeft ook Paul Aron aangewezen als reservecoureur. Aron reed in Abu Dhabi de post season test, en het is aannemelijk dat hij dit jaar ook trainingen gaat rijden. Verder mogen ook Alpine Academy-talenten Kush Maini, Gabriele Mini en Victor Martins dromen van een training.

Williams

Bij het team van Williams lijkt de keuze ook al snel te zijn gemaakt. Williams heeft nog geen reservecoureur aangewezen, maar een trainingcoureur lijkt wel al een uitgemaakte zaak te zijn. Vorig jaar lieten ze in Abu Dhabi Luke Browning rijden, en het is logisch dat hij ook dit jaar trainingen zal gaan rijden.

Sauber

Voor het team van Sauber wordt het een flinke zoektocht naar een coureur die in aanmerking kan komen voor een rookie-trainingen. In theorie geldt Gabriel Bortoleto tijdens de eerste raceweekenden nog als rookie, maar verder hebben ze weinig opties. Theo Pourchaire en Zane Maloney verlieten de opleidingsploeg, en Ferrari-junior Robert Shwartzman is overgestapt naar de IndyCar. Sauber kan weer aankloppen bij Ferrari, maar het is nog maar de vraag of de Italianen willen meehelpen in het laatste seizoen van hun samenwerking.

Racing Bulls

Bij Racing Bulls is het hetzelfde liedje als bij grote broer Red Bull. De kans is groot dat het Italiaanse team gaat kiezen voor Ayumu Iwasa. De Japanner staat er goed op bij Red Bull-adviseur Helmut Marko, en hij mocht vorig jaar ook een aantal vrije trainingen rijden. Daarnaast is de kans aanwezig dat Arvid Lindblad in actie kan komen.

Haas

Het team van Haas beschikt niet over een overvolle reservebank vol grote talenten. De Amerikaanse renstal liet vorig jaar Bearman rijden, maar hij is geen rookie meer en is nu ook de racecoureur. De samenwerking met Toyota kan ook voor kansen gaan zorgen. Zo kan Formule 2-coureur Ritomo Miyata in aanmerking komen voor een training. De Japanner wordt gesteund door Toyota, en hij reed eerder dit jaar een TPC-test voor Haas op het circuit van Jerez.