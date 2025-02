Hamilton verrast Ferrari met bijzondere actie

Lewis Hamilton is bezig met zijn eerste weken bij het team van Ferrari. De Britse zevenvoudig wereldkampioen wil op jacht gaan naar nieuwe successen, en hij voelt zich direct al thuis bij Ferrari. Hamilton maakte zich ook snel populair bij het Ferrari-personeel, hij heeft zijn eerste speech in het Italiaans gegeven.

Hamiltons periode bij Ferrari begon op een prachtige wijze. Hij meldde zich eind januari voor het eerst in Maranello, en daar maakte hij kennis met het personeel. Hij ging op de foto op het terrein van zijn nieuwe werkgever, en daarmee ging hij direct het internet over. Enkele dagen later reed Hamilton zijn eerste test voor Ferrari op het circuit van Fiorano, en rondom het circuit stonden honderden fans om hem toe te juichen.

Speech

Achter de schermen ging Hamilton ook hard aan de slag. Hij werd regelmatig gespot in Maranello, en hij werkte een aantal tests af op het circuit van Barcelona. Afgelopen week zorgde hij voor kippenvel bij de werknemers van Ferrari. Tijdens een evenement voor het personeel sprak hij samen met Charles Leclerc en teambaas Frédéric Vasseur het publiek toe. Hamilton deed dat voor het eerst in het Italiaans.

Nieuw avontuur

Nadat Hamilton de aanwezigen in het Italiaans had gegroet, klonk er direct een applaus. Voorlezend vanaf zijn telefoon deed hij zijn best om zijn Italiaanse woorden zo goed mogelijk over te brengen aan het publiek. Hij bedankte iedereen voor het warme welkom en hij stelde dat hij veel zin had om aan zijn nieuwe avontuur te beginnen. Teambaas Vasseur bekeek het moment met een trotse blik vanaf de zijkant van het podium. Hamilton rijdt volgende maand zijn eerste Grand Prix voor Ferrari. Op 16 maart staat de Australische Grand Prix op het circuit van Albert Park in Melbourne op het programma. Het wordt een belangrijk moment voor Hamilton, en Ferrari.