Kan andere strategie McLaren helpen in strijd met Verstappen?

Het team van McLaren wil dit jaar de dubbel gaan pakken in de Formule 1. Red Bull Racing geldt als één van de grootste rivalen, en beide teams pakken het heel anders aan. Oscar Piastri is dit ook opgevallen en stelt dat er simpelweg een andere dynamiek aanwezig is bij de teams.

McLaren won vorig jaar voor het eerst sinds 1998 de constructeurstitel in de Formule 1. Dit jaar gaan ze ook voor de wereldtitel, maar dan moeten ze Max Verstappen verslaan. De Nederlandse regerend wereldkampioen is echter de onbetwiste kopman van Red Bull Racing, en hij zal volledige rugdekking krijgen van zijn nieuwe teamgenoot Liam Lawson. Bij McLaren krijgen Oscar Piastri en Lando Norris dezelfde kansen.

Andere dynamiek

Het zijn twee volledig andere tactieken, en dat kan voor een interessante strijd gaan zorgen. McLaren-coureur Piastri is dit ook opgevallen, zo legt hij uit aan Motorsport.com: "Het is duidelijk een andere dynamiek. Ik denk dat Liam Lawson het goed gaat doen bij Red Bull. Max heeft zich duidelijk bewezen en we weten allemaal hoe sterk Max is, maar ik denk dat het hebben van een sterke teamgenoot ook andere voordelen heeft."

Leren

Piastri stelt dat de aanpak van McLaren heel handig kan zijn. De Australiër kijkt naar zijn band met Lando Norris: "Ik denk dat we allebei heel veel van elkaar kunnen leren om sneller te worden. Je kunt die winst die je dankzij een sterke teamgenoot boekt natuurlijk niet meten, maar ik denk dat we allebei echt tijdwinst kunnen pakken door veel van elkaar te leren. Maar dat heeft natuurlijk ook zijn nadelen in sommige situaties. Naar mijn mening weegt het voordeel zwaarder en natuurlijk als je wereldkampioen wordt, ben je waardig, ongeacht wie je teamgenoot is."

Groot voordeel

Verstappen heeft één groot voordeel dat de McLaren-mannen niet hebben. De McLarens kunnen elkaar immers punten afpakken, terwijl Red Bull Lawson duidelijke instructies zal geven zodra hij Verstappen tegenkomt op de baan. Piastri realiseert zich dit: "Dit is wat makkelijk voor Max, maar ik weet niet of Liam ons allemaal kan verrassen. Ik weet hoe sterk hij is. Ik heb een aantal jaren tegen hem geracet. Maar er zijn voor- en nadelen, ongeacht wat de situatie is."