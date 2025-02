Voormalig Ferrari-kopstuk geeft Hamilton dringend advies

Het team van Ferrari beschikt dit jaar met Charles Leclerc en Lewis Hamilton over twee ijzersterke coureurs. Met Hamilton heeft Ferrari een nieuwe superster in huis gehaald. Leclercs voormalig race-engineer denkt dat het belangrijk is dat Hamilton zich snel aanpast.

Hamilton heeft na elf jaar afscheid genomen van Mercedes, en hij gaat bij Ferrari nu op jacht naar hernieuwde successen. Voor hem is het een volledig nieuwe omgeving, ook in een nieuw land. Hamilton wil er direct staan, en dat betekent dat hij zich heel erg snel moet gaan aanpassen. Als dat niet lukt, dan kan hij aan het begin van het seizoen tegen een achterstand gaan aanlopen.

Goede basis

Leclercs voormalig race-engineer Xavier Marcos Padros denkt dat dit heel erg belangrijk gaat worden. Marcos Padros geeft zijn kijk op de zaak bij Ferrari in gesprek met Formula1.it: "Ik denk dat de basis echt goed is. De auto was in 2024 ook erg sterk, dus de basis voor succes is wel aanwezig. De mensen die in Maranello werken ontzettend goed en met de coureurs hebben ze het ook heel erg goed voor elkaar."

Aanpassen

De voormalig engineer van Ferrari denkt dat het voor Hamilton belangrijk wordt om zich snel thuis te voelen bij het team. Het kan de snelste route naar succes gaan worden. Hamilton lijkt zich niet te druk te maken, en hij wordt zo goed mogelijk voorbereidt op zijn eerste Grand Prix voor Ferrari. Marcos Padros probeert zijn mening hierover uit te leggen: "We weten inmiddels hoe Charles is en ondanks dat Lewis tijd nodig zal hebben om zich aan te passen, is dat heel erg normaal. Hoe sneller hij dat voor elkaar weet te krijgen, hoe beter het zal zijn voor Ferrari én ook voor hemzelf. Maar het team zal wel weten hoe ze daar het beste mee om kunnen gaan."