Norris verklapt speciale tactiek om Verstappen te verslaan

Lando Norris was vorig jaar de titeluitdager van Max Verstappen. Hij opende de jacht op de Nederlander, maar Verstappen bleek te sterk. Dit jaar wil Norris weer de aanval gaan openen op Verstappen. Norris heeft een tactiek bedacht om te duelleren met de viervoudig wereldkampioen.

Norris begon op donderdag aan het nieuwe seizoen. Hij voerde shakedown van de nieuwe MCL39 uit op het circuit van Silverstone. De Britse McLaren-coureur voelde zich goed, en bij het team azen ze op de dubbel. Vorig jaar werden ze constructeurskampioen, en Norris eindigde op de tweede plaats in het wereldkampioenschap. Dit jaar gaat hij een gooi doen naar de wereldtitel.

Slimme coureur

Na de shakedown keek hij vooruit naar het aankomende Formule 1-seizoen. Norris legde daar uit hoe hij Verstappen gaat bestrijden, en hij wordt geciteerd door BBC Sport: "Ik moet mijn ellebogen gebruiken, en ik ga hem niet zomaar posities geven. Maar ik moet ook een slimme coureur zijn, als je vecht tegen Max moet je slim zijn." Norris weet dat hij kalm moet blijven "Ik hoef geen dingen te bewijzen aan hem. Ik moet geen onnodige risico's nemen en ten onder gaan terwijl ik dat probeer. Ik denk niet dat je iets speciaals moet doen om Max te verslaan."

Sneller zijn

Norris heeft geleerd van zijn fouten van vorig jaar. Hij weet wat hij moet doen, zo verklaart hij als hij verder gaat met zijn verhaal: "Hij is snel, agressief en één van de beste coureurs ooit, maar het is het makkelijkst om gewoon iets sneller te zijn en voor hem te blijven. Je moet gewoon slim zijn, en dat is het antwoord op alles. En soms moet je de long game spelen." Norris weet op welke manier de strijd anders moet gaan dan in 2024: "Er zijn zeker dingen die ik beter moet doen, maar het belangrijkste dat dit jaar gaat veranderen, is dat we meer punten moeten scoren aan het begin. Dat zal de strijd vooraan veranderen."