Kopzorgen voor Verstappen: Norris gaat vol voor wereldtitel

Lando Norris kende vorig jaar een geweldig seizoen in de Formule 1. De Britse coureur eindigde als tweede in het wereldkampioenschap, en werd constructeurskampioen met McLaren. Norris is ambitieus, en hij wil dit jaar gaan jagen op zijn eerste wereldtitel.

Bij McLaren droomden ze vorig jaar voor de dubbel: de wereldtitel en de constructeurstitel. Norris opende de aanval op Max Verstappen, maar de Nederlandse wereldkampioen gaf geen cadeautjes weg. Hij ging de duels met Norris fel aan, en hij maakte geen enkele fout. Norris maakte die foutjes wel, en dat zorgde ervoor dat hij eigenlijk op geen enkel moment serieus kans maakte op de wereldtitel.

Tandje bijzetten dit jaar

De constructeurstitel geeft hem in ieder geval goede moed voor het komende seizoen. Hij denkt dat hij klaar is voor de wereldtitel, zo laat hij weten in het Britse televisieprogramma This Morning: "Ik heb er vorig jaar echt alles aan gedaan, maar ik heb niet kunnen leveren wat ik had moeten leveren. Dat is simpelweg de reden, maar we gaan er aankomend jaar alles aan doen om nog een tandje bij te zetten. Toch is het mooi om te zien hoe alle mannen en vrouwen het hebben gedaan vorig jaar. Om daar onderdeel van te mogen zijn, dat is echt iets heel speciaals."

Flinke waarschuwing voor Verstappen

Dit jaar wordt het jaar van de waarheid van Norris. Hij heeft veel zelfvertrouwen, én hij heeft ook heel erg veel vertrouwen in het team. Hij steekt de ambities voor het komende seizoen dan ook niet onder stoelen of banken: "We willen veel meer, dus dat willen we aankomend jaar bereiken." Norris gaat de aanval openen op zijn goede vriend én aanstaand titelrivaal Max Verstappen. Norris is zeer zeker van zijn zaak, en hij heeft een duidelijke boodschap voor Verstappen: "Ik heb er vertrouwen in!"