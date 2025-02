Twijfels over Red Bull-toekomst van Verstappen nemen toe

Max Verstappen gaat dit jaar op jacht naar zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1. De Nederlander wil de strijd vol aangaan, maar het is nog maar de vraag of zijn team Red Bull er klaar voor is. Gerhard Berger denkt dat Verstappen om zich heen kan gaan kijken als Red Bull niet snel genoeg is.

Verstappen veroverde vorig jaar zijn vierde wereldtitel in de Formule 1. De Nederlander moest het echter zelf doen, want zijn team Red Bull was niet langer oppermachtig in de Formule 1. De RB20 was lastig te besturen, en Verstappen deelde zijn frustratie met de buitenwereld. Hij haalde echter elk weekend alles uit de auto, waardoor zijn concurrenten niet bij hem in de buurt konden komen. Het zorgde voor geruchten over zijn toekomst.

Kolen uit het vuur halen

Ook oud-coureur Gerhard Berger denkt dat Verstappen om zich heen kan gaan kijken. In een interview met Auto, Motor und Sport krijgt Berger de vraag of er een coureur is die Verstappen kan bijhouden: "Verstappen is de beste coureur, daar bestaat geen twijfel over. Maar daarvoor zat de beste coureur bij het beste team. Ondertussen haalt Max elke keer weer de kolen uit het vuur."

Juiste team

Volgens Berger moet Red Bull er nu voor gaan zorgen dat ze een goede auto gaan bouwen. Als ze dit niet voor elkaar krijgen, dan wordt het lastig om Verstappen binnenboord te houden. De viervoudig wereldkampioen werd recent al in verband gebracht met Aston Martin, maar lijkt Red Bull nu trouw te blijven. Berger deelt er zijn kritische mening over: "Het wordt nu spannend om te zien of Red Bull weer op het oude niveau kan komen, of dat Max Verstappen moeite blijft houden met het winnen van de races. Dan zal hij er wel over gaan nadenken of hij nog wel bij het juiste team zit."