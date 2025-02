Norris staat open voor overstap naar Ferrari

Lewis Hamilton rijdt vanaf dit seizoen voor het team van Ferrari in de Formule 1. Het is een grote stap, maar veel collega-coureurs juichen het toe. Lando Norris stelt dat hij hetzelfde zou doen als hij in de schoenen van Hamilton zou staan.

Hamilton maakte vorig jaar bekend dat hij ging overstappen naar Ferrari. Na elf jaar nam bij afscheid van Mercedes, en de zevenvoudig wereldkampioen gaat een nieuw avontuur aan in Maranello. Hamiltons eerste rondjes in een Ferrari zorgden voor veel aandacht. De Brit heeft nieuwe energie naar Ferrari gebracht, en hij blijft dromen van het behalen van een mogelijke recordbrekende achtste wereldtitel.

Mooi verhaal

McLaren-coureur Lando Norris heeft veel respect voor de keuze van Hamilton. Norris looft zijn landgenoot in het ITV-programma This Morning: "Het is een heel mooi verhaal voor hem en na alles wat hij heeft bereikt, is het heel cool om naar Ferrari te gaan. Veel mensen geven aan dat het niet de juiste keuze is, maar ik zou waarschijnlijk hetzelfde doen als ik in zijn schoenen zou staan."

Frisse mindset

Norris is van mening dat dit een zeer mooi verhaal is voor de Formule 1. Hij is dan ook zeer positief over deze stap, en hij is benieuwd naar de duels op de baan: "Het oogt heel cool. Het is een prachtverhaal voor hem en ik weet dat hij daar naartoe gaat met een volledig frisse mindset, waarbij hij wil aantonen dat hij nog steeds de Lewis Hamilton is die hij in verleden jaar op jaar heeft kunnen laten zien."

Duels

Norris heeft er veel zin in om het gevecht met Hamilton aan te gaan. Ferrari en McLaren waren vorig jaar al rivalen, en de kans is groot dat dit nu weer het geval is. Norris juicht een duel alleen maar toe: "Op de baan maakt het niet uit tegen welke auto je rijdt. Maar er zijn altijd jongens die je net wat meer ruimte gunt en er zijn altijd coureurs waar je goed mee kunt racen. Lewis is zo iemand. Ik kijk ernaar uit om meer tegen hem te racen dit jaar, dat is in ieder geval een eer."