Alpine haalt grote naam terug naar de Formule 1

Het team van Alpine heeft wederom een belangrijke partner aangetrokken voor het komende Formule 1-seizoen. De Franse renstal heeft een opvallende naam teruggehaald naar de Formule 1. Alpine gaat namelijk een strategisch partnership aan met het welbekende bedrijf Eni.

Alpine heeft deze week meerdere opvallende sponsors aangetrokken. Voor Alpine is dit gunstig, want het levert ze veel geld op en ze kunnen gebruik gaan maken van de kennis van de nieuwe sponsors. Daarnaast verschijnen de logo's van deze bedrijven ook op de nieuwe auto. Waar het eerder deze week nog ging om deals met bedrijven in de cybersecurity en de organische sapjes, gaan het nu op een deal met meer impact.

Alpine gaat namelijk een strategisch partnership aan met Eni. Eni is een Italiaans bedrijf dat actief is in onder meer de petroleumsector en de gasproductie. Ze worden de Official Energy and Fuel Partner van Alpine, en ze hebben een meerjarige deal getekend met de Franse renstal. Daarnaast gaan ze ook samenwerken met de Renault Group, het moederbedrijf van het team van Alpine. Voor Eni is het een comeback in de Formule 1, de laatste keer dat ze samenwerkten met een team was in 2000 met Benetton.

Impact op livery

De samenwerking met Eni geeft Alpine kansen, en hun logo's zullen komend jaar duidelijk zichtbaar zijn. De logo's van het bedrijf zullen namelijk goed zichtbaar zijn op de nieuwe A535 van Alpine. Daarnaast zullen de logo's ook verschijnen op de racepakken en de helmen van coureurs Pierre Gasly en Jack Doohan. Hoe groot de impact op de livery zal zijn, wordt volgende week duidelijk. Alpine trekt dan het doek van de nieuwe livery tijdens het F1 75 Live-evenement van de Formule 1 in de O2 Arena in Londen. Alle tien de teams zullen aanwezig zijn bij dit evenement.