Alpine slaat slag en trekt nieuwe grote sponsors aan

Het team van Alpine heeft een aantal belangrijke sponsors aangetrokken. De Franse renstal maakt daarmee een sterke start van het jaar. Deze nieuwe deals heeft ook invloed op de livery, die Alpine volgende week zal tonen tijdens het F1 75 Live-evenement in Londen.

Het team van Alpine wil de stijgende lijn voortzetten in het aankomende seizoen. Vorig jaar kende ze een sterke eindfase, met als hoogtepunt een dubbele podiumfinish in Brazilië. Pierre Gasly is ook dit jaar weer de topcoureur van Alpine, terwijl Jack Doohan is aangewezen als de tweede coureur. Doohans plekje staat onder druk, want met Franco Colapinto heeft Alpine een belangrijke naam binnengehaald als reservecoureur.

Organische superfoods

Alpine heeft vandaag een grote samenwerking met Oakberry aangekondigd. Oakberry maakt zogenaamde organische superfoods zoals smoothies. Ze zijn en grote speler op de markt van vegan en glutenvrije producten. Als onderdeel van deze samenwerking zullen ze gezond eten ga promoten, en brengen ze dit naar de Formule 1-wereld. Tijdens raceweekenden in Europa worden er speciale bars geopend in het motorhome van Alpine. Als onderdeel van de deal zullen de logo's van Oakberry ook op de wagens van Gasly en Doohan te plaatsen.

Officiële cybersecurity partner

Het is de tweede deal die Alpine deze week aankondigt. De Franse renstal is namelijk ook in zee gegaan met het securitybedrijf Arctic Wolf. Dit bedrijf is de nieuwe Official Cybersecurity Partner van het team van Alpine. Arctic Wolf zal Alpine gaan helpen bij het beveiligen van hun zaken. Vooral de onlineveiligheid is in de wereld van vandaag een belangrijke zaak. De samenwerking met Arctic Wolf gaat echter nog verder. Alpine laat namelijk weten dat de logo's van Arctic Wolf ook te zien zullen zijn op de nieuwe auto, de racepakken van de coureurs en de andere zaken van het team in de paddock.